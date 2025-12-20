Así puedes controlar tus radiadores con una app: con este kit de termostatos podrás configurarlos en minutos

Cada vez son más los usuarios en España que se deciden por domotizar su casa para hacerla inteligente. Ya sea para automatizar la calefacción o las comunicaciones, el mercado está lleno de gadgets pensados para afianzar el llamado 'hogar inteligente'.

Si es un usuario que hace uso de radiadores convencionales en casa, entonces está de enhorabuena. La firma tadoº tiene una solución ideal: un kit de termostato inteligente con cabezal integrado, para manejar estos dispositivos desde el móvil.

La idea es acoplar un cabezal inteligente para no solo conseguir manejar estos radiadores directamente desde el teléfono, sino conseguir un ahorro sustancial en la factura de la luz al lograr una mayor eficiencia energética.

Manejar radiadores con smartphones

Hablamos de este kit de inicio de la compañía tadoº, que incluye un cabezal termostático inteligente que se conecta al radiador con una rosca M30x1,5 milímetros. Además, incluye el router Bridge X para conectarlo todo.

No falta un set entero de adaptadores, para acoplar el cabezal en prácticamente todas las válvulas del radiador sin limitaciones. La única ausencia es el cable USB-C necesario para cargar estos cabezales de tanto en cuando.

Pack de inicio de tadoº. Tado Omicrono

Tadoº promete la instalación de estos cabezales, equipados con útiles pantallas informativas, en apenas 5 minutos. Con los tutoriales de la compañía, es posible acoplar el dispositivo en apenas instantes sin fugas de agua.

A nivel de conectividad, la plataforma de tadoº es compatible con los protocolos Matter y Thread, así como con los protocolos de Apple Home, Google Home y Alexa de Amazon. La conexión a Internet se realiza desde el router incluido Bridge X.

El cabezal inteligente es harto interesante, ya que está confeccionado en ABS y en latón niquelado e incluye una pantalla tácitil LED que entre otras cosas, muestra la temperatura actual y el estado en el que se encuentra el radiador.

Una vez instalado todo, la aplicación otorga la posibilidad de controlar todos los radiadores con cabezales acoplados desde la aplicación. Esta nos permite ver la temperatura de cada habitación, estando fuera y dentro del hogar.

Termostato inteligente. Tado Omicrono

La inteligencia artificial es clave a la hora de gestionar la energía. En palabras de tadoº, el sistema consigue una calefacción adaptativa que entre otras cosas, preclimatiza la estancia antes de que el usuario llegue y la apaga cuando este no está presente en la casa.

La empresa afirma que se consigue hasta un ahorro energético de un 55%, que se traduce en una reducción en la factura de 485 euros al año. De nuevo, todo ello sin necesidad de un especialista que instale el dispositivo.

Para comprobar si el kit es compatible con el sistema de calefacción de su hogar, solo debe acceder al comprobador de compatibilidad de la marca. Una buena forma de ahorrarse el tedio de manejar radiadores a la antigua usanza, gracias a un pack que cuesta 99,99 euros en España.