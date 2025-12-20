Night Storm X3, la cámara de visión nocturna que rompe moldes: graba a color en 4K con una oscuridad total y a 1,5 km

Si las cámaras y teléfonos móviles hacen mejores fotografías y vídeos con menores capacidades de luz, DVX ha conseguido con su último lanzamiento que lo que parece imposible: ver a todo color en la práctica oscuridad total.

Lo hace con el nuevo Night Storm X3, una cámara para lograr inmortalizar escenas con ausencia de luz casi plena, reconstruyendo la imagen en calidad 4K real unificada incluso a 0,0001 lux, que equivale a una noche muy oscura con cielo nublado y sin luna visible.

Este dispositivo, que de momento se encuentra en Kickstarter, apunta directamente a un público exigente como cazadores, profesionales de seguridad o amantes de la naturaleza, ya que se aleja del clásico modelo monocromo de las cámaras de visión nocturna y ofrece un resultado cromático fiel.

Lo hace gracias a un sistema de doble sensor, donde el Luma-X se encarga de capturar estructura y microdetalle en condiciones de casi oscuridad, mientras el Chroma-X recupera la información de color y las pistas ambientales.

Ambos flujos se fusionan mediante un motor de IA de 20 TOPS que alinea la imagen a nivel subpíxel y genera un resultado en 4K, con opción de reescalar mediante inteligencia artificial hasta 6K para quienes necesiten más resolución.

DVX Night Storm X3 DVX Omicrono

Según explica la compañía, el sistema mantiene una imagen a color utilizable en escenarios exigentes donde las cámaras convencionales ya muestran ruido digital en su mayoría, en esa barrera de los 0,0001 lux de iluminación. En la práctica y para un ojo no entrenado, es la oscuridad total.

La compañía explica que el X3 graba en 4K y dispara fotos de hasta 52 megapíxeles, apoyándose en modos específicos basados en IA para diferentes entornos: día, luz estelar y oscuridad total. La concepción de estos busca que el usuario no tenga que pelear con ajustes complejos.

Asimismo, como sucede en los móviles con mayor zoom, suma un modo picture-in-picture que permite mantener en pantalla la escena completa mientras se amplía una zona concreta.

Para lograr este rendimiento, DVX ha recurrido a una arquitectura interna complementada con una óptica luminosa de 42 mm con apertura f1.4 y un campo de visión de 13 grados, pensada para maximizar la entrada de luz y concentrarse en escenas a media y larga distancia.

DVX Night Storm X3 DVX Omicrono

Incorpora un sistema de estabilización electrónica y giroscopio, que busca minimizar vibraciones y mantener una imagen estable incluso a altos niveles de zoom digital, hasta 8x. Sin embargo, la verdadera magia en la distancia está en el láser telemétrico integrado capaz de medir distancias de hasta 1.500 metros, con retícula digital en pantalla para facilitar identificación y evaluación de objetivos en campo abierto.

Ese mismo rango se replica en la visión asistida por infrarrojos: el módulo de 950 nm, invisible tanto para humanos como para animales, ofrece cuatro niveles de intensidad para adaptar la potencia al escenario, desde vigilancia discreta hasta observación de fauna o tareas tácticas.

Con respecto a su diseño, y pensando en estas largas jornadas de observación, dispone de rosca para montarlo en soportes fijos como trípodes, hasta 8 niveles de brillo para no deslumbrar por la noche y una batería de 5.100 mAh de hasta 24 horas de autonomía.