Create amplía su ecosistema y lanza sus primeros auriculares inalámbricos: diseño y precio para integrarse en su filosofía

Create, la marca española que ha apostado por combinar electrodomésticos de diseño a buen precio ha lanzado ahora sus primeros auriculares inalámbricos, los Headphones ANC Studio.



Se trata de unos auriculares de diadema sin cables con cancelación de ruido que buscan llevar la experiencia de audio de la compañía —que ya tiene tocadiscos o altavoces— durante todo el día, ya sea para teletrabajar, viajes o moverse por la ciudad.

Para hacerlo, apuesta por su receta habitual: un diseño cuidado, especificaciones correctas y un guiño claro al usuario que quiere un dispositivo funcional, a precio ajustado y diferente.

Los Headphones ANC Studio buscan seducir al usuario basándose en cuatro grandes argumentos: cancelación de ruido activa, cuidado diseño, batería de 800 mAh y un precio que estos días queda por debajo de los 50€.

La ambición de Create es que estos auriculares no solo están pensados para escuchar música, sino para que te acompañen durante el día, especialmente usándose en llamadas. Integra cuatro micrófonos encargados de capturar la voz y minimizar el impacto del ruido ambiente, así como para usarse con la cancelación activa de ruido.

Create Headphones ANC Studio C.F. Omicrono

El sistema de cancelación no es el mejor del mercado, pero rinde de forma correcta para el marco de precio en el que nos encontramos. Lo mismo sucede con el modo de sonido ambiente: es correcto, pero funcional. Es versátil en su rango de precio, pero no presume de excelencia.

Sí destaca en la combinación de diseño y autonomía. Están pensados para ser vistos, con esa estética refinada de la marca y una autonomía que ronda las 60 horas con la cancelación de ruido activa, poco habitual en el rango de precio. Puede estirar el tiempo de uso hasta las 100 horas si prescindimos del ANC.

Create mantiene su apuesta por un diseño reconocible, con una diadema inalámbrica de líneas limpias y un sistema plegable que facilita guardarlos en una mochila sin ocupar demasiado. El peso se queda en 240 gramos, una cifra contenida para un modelo de estas características.

Con respecto a la calidad de sonido, el fabricante indica una respuesta de frecuencia de 20~20 kHz que reproduce graves, medios y agudos completos de forma correcta aunque algo enfatizados para géneros musicales como música urbana o pop. Se nota una ausencia de búsqueda de fidelidad, buscando algo más aparente y resultón.

En suma, los Headphones ANC Studio de Create son una buena apuesta para quienes buscan algo de poco precio pero que complemente bien con el ecosistema de productos habituales de la marca. Son correctos y eficaces en su desempeño, especialmente en el diseño y batería, pero existen mejores opciones en calidad, rendimiento y precio, en el mercado.