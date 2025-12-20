Aldi va a por Dyson con su secador del pelo: tres niveles de calor y una potencia de 1.000 W para arrasar en España

La cadena de supermercados Aldi está asaltando la Navidad en España a base de ir en contra de sus principales rivales tecnológicos. Ya lo hizo con su freidora de aire vertical, sus robots aspiradores e incluso con sus minineveras para escritorios.

La siguiente en el punto de mira de Aldi no es otra que Dyson, ya que ha lanzado una completa plancha para secar el pelo en su catálogo, en una oferta que comenzará desde hoy mismo, día 17 de diciembre.

Este dispositivo, que costará 39,99 euros en las tiendas de Aldi, incluye una práctica pantalla LED con 2 niveles de temperatura y un sistema para ajustar la velocidad del aire. Un gadget de belleza idóneo para regalar estas navidades.

El secador de pelo ideal de Aldi

Esta es una plancha para el pelo barata pero muy capaz. Integra 1.000 W de potencia, con una placa flotante que aplica presión suave en el pelo a la hora de realizar el alisado. Además, tiene un sistema de bloqueo para que sea más fácil de guardar.

Dispone de dos niveles de temperatura, fácilmente ajustables desde el panel que cuenta con accesos directos táctiles. Hasta tiene un modo para alisar con aire frío, directamente integrado en dichos accesos.

Plancha secadora. Aldi Omicrono

Otras bondades de la plancha incluyen una función de autolimpieza, un cable preparado para almacenarse con giro en 360 grados y un interruptor de encendido y apagado claramente visible, que nos evitará dejarnos la plancha encendida.

Viene en una buena cantidad de colores: negro, champán, rosado y blanco, aunque también hay una variante en bronce, y una en azul turquesa. Este dispositivo presume de una facilidad de uso pasmosa y sobre todo, unas buenas capacidades.

La plancha está firmada por la marca Ambiano, y presenta un diseño elegante y premium pese a su reducido precio. Como decimos, esta oferta ya está presente en el catálogo, hasta que se acaben las existencias o se modifique su precio.

El comprador puede añadir este producto a una lista de la compra desde la app o desde la web de Aldi y hacerse con la plancha desde una tienda cercana que tenga el producto en stock, que será la mayoría de locales en el territorio español.

El resto de ofertas de la cadena de supermercados están ubicadas en un folleto interactivo al que es posible acceder tanto desde la web como desde la aplicación. Solo hay que tocar sobre el apartado "folleto" para observarlo.