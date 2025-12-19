El iMac va a cambiar para siempre: Apple por fin prepara el salto a las pantallas OLED y estas son las mejoras que trae

Atrás quedó la era de las pantallas LCD, con la mayor parte de la industria subiendo de nivel con los paneles OLED; Apple ha sido una de las pioneras, aunque aún le quedan algunos productos por actualizar.

Tal vez el más importante es el iMac, el ordenador de sobremesa con pantalla integrada, que hasta ahora se ha resistido a dar el salto y sigue estando disponible únicamente con pantalla LCD.

Ahora, parece que por fin vamos a disfrutar de la mejor calidad de imagen en nuestros futuros iMac, aunque todo indica que aún tendremos que esperar un poco; no en vano, Apple está empezando ahora todo el proceso para la migración.

Y es que el medio coreano The Elec ha publicado que Apple acaba de enviar las especificaciones de los paneles de los futuros modelos de iMac a los suministradores, para que presenten presupuestos y propuestas.

En concreto, Samsung Display y LG Display son las dos grandes candidatas para suministrar los paneles OLED necesarios para la próxima generación de iMac.

Los requisitos de Apple son muy claros: quiere un panel de 24 pulgadas con un brillo de 600 nits, que además debería tener una resolución de 218 píxeles por pulgada.

Por lo tanto, la prioridad de Apple no se encuentra en aumentar el tamaño de la pantalla ni su resolución, ya que ambos aspectos son idénticos a los del modelo actual; las ventajas de la OLED serán otras.

Para empezar, Apple ya adelanta que el brillo debería ser de 600 nits como mínimo, lo que representa una mejora del 20% respecto a las pantallas LCD actuales; aunque en teoría, tanto Samsung como LG son capaces de obtener paneles más brillantes.

iMac M4 con pantalla LCD demuestra el problema de esta tecnología Chema Flores Omicrono

Aunque parezca una diferencia nimia, en realidad las pantallas OLED son capaces de ofrecer una calidad de imagen muy superior a las LCD incluso con características técnicas similares.

Eso es porque los paneles OLED tienen la ventaja de obtener un contraste extremadamente elevado gracias a su propia arquitectura, en la que cada píxel se enciende y se apaga por separado, permitiendo un color negro perfecto.

Por contra, en un panel LCD el brillo se consigue con retroiluminación que afecta a todos los píxeles por igual, lo que resulta en un color negro que en realidad es gris y un contraste reducido.

Sin embargo, antes de alegrarnos por este cambio, hay que tener en cuenta que los próximos iMac van a seguir usando pantallas LCD, y que tendremos que esperar probablemente un par de generaciones para ver estos paneles OLED.

No en vano, estos fabricantes aún tienen que presentar sus propuestas y Apple aún tiene que seleccionar la que mejor se ajuste a sus necesidades, y solo entonces dará inicio la producción.

Por todo esto, la filtración augura que el desarrollo de los paneles OLED para los iMac no se completará al menos hasta el 2027, o incluso el 2028; el lanzamiento de la nueva generación de sistemas se producirá poco después.