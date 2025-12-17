Los televisores de Samsung suben de nivel: amplía su gama Micro RGB con nuevos tamaños y más funciones avanzadas

Samsung pisa el acelerador en televisores. La compañía ha anunciado que en 2026 lanzará una gama ampliada de los ambiciosos televisores Micro RGB, una ambiciosa apuesta que llegará en modelos de 55, 65, 75, 85, 100 y hasta 115 pulgadas de tamaño.

Esta nueva y amplia gama supone un nuevo estándar para el visionado doméstico premium, elevando así el nivel de los OLED y NeoQLED con los que Samsung ya lidera el mercado. Es una ambición máxima de conseguir la mejor calidad de imagen posible, y en la mayor variedad de pulgada para que el usuario elija.

Lo cierto es que el consumidor exige cada vez más una mejor calidad de imagen, amén de mayores pulgadas. Esta combinación de tener una pantalla más grande hace que la tecnología de visionado sea cada vez mejor para no necesitar una gran distancia del televisor al sofá en el salón.

Es por eso por lo que Samsung explica que cada modelo Micro RGB "utiliza la avanzada arquitectura de pantalla de Samsung para reflejar el compromiso de la empresa con la precisión de ingeniería y el rendimiento de imagen de élite".

La tecnología Micro RGB es esencial para conseguir esa subida de nivel y rendimiento del que Samsung presume en sus nuevos televisores premium.

Lo es porque supone una evolución de la tecnología Micro RGB presentada este año, pero además la nueva gama incluye funciones avanzadas y nuevas mejoras que elevan el rendimiento de la imagen tanto en rango de colores que alcanza como en el brillo en las escenas y el estilo.

Samsung R95H Micro RGB Samsung Omicrono

Esta tecnología Micro RGB utiliza Micro RGB LEDs rojos, verdes y azules de menos de 100 μm que emiten luz de forma independiente, lo que supone una enorme evolución de los leds tradicionales. Se trata así de una avanzada arquitectura de pantalla que permite alcanzar una gama más amplia de colores e intensidades.

A esto hay que sumarle mejores tecnologías de procesamiento de imágenes, como 4K AI Upscaling Pro y AI Motion Enhancer Pro 3, que analizan la escena y ajustan el brillo, suavizan el movimiento y añaden claridad en tiempo real.

Una de las novedades del modelo de 2026 es RGB AI Engine Pro, equipado con un chipset con inteligencia artificial de última generación que permite una claridad y un realismo más precisos fotograma a fotograma. Así como funciones de color inteligentes para proporcionar una experiencia vívida que ver el contenido más real que nunca. La ambición es "que sea tan real como verlo en persona".

Estos LEDs no serían nada sin precisión. Y es aquí donde Samsung apuesta por una fuente de luz Micro RGB perfeccionada con una precisión de atenuación para una expresión fiel y realista. Está certificada por VDE, y Samsung explica que alcanza el 100 % de la amplia gama de colores BT.2020, lo que proporciona tonos hiperrealistas y un brillo espectacular.

Entre las novedades también se ha actualizado Vision AI Companion, la plataforma multi-agente de Samsung. Ahora la inteligencia artificial combina modelos de lenguaje grande (LLM) con la conversación natural a través de Bixby. Permite así la búsqueda conversacional, preguntas y respuestas interactivas, recomendaciones proactivas y acceso a funciones y aplicaciones con IA como Live Translate, Generative Wallpaper, Perplexity y Copilot.

En este nuevo modelo Samsung apuesta por una de las mejores innovaciones de la compañía, la tecnología Glare Free. Exclusiva de Samsung, minimiza los reflejos ocasionados por la luz directa para preservar aún más la intensidad del color y el contraste en una variedad de condiciones de iluminación.

Asimismo, también han puesto el acento en el audio. Contará con Eclipsa Audio, el nuevo sistema de sonido espacial de Samsung diseñado para un audio 3D envolvente. Asimismo, incorpora funciones mejoradas como Dolby Atmos para un sonido multidimensional, Adaptive Sound Pro para una claridad optimizada en función del tipo de habitación y de contenido, y Q-Symphony, que conecta los altavoces del televisor con dispositivos Samsung compatibles para ofrecer un sonido más profundo.