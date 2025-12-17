Apple podría revivir su iMac más potente con chips M5 Max: todo apunta a un esperado modelo para profesionales

Aunque Apple haya estado ocupada lanzando dispositivos en los últimos compases de 2025 en España como sus ordenadores con chips M5, hay un dispositivo que lleva años desaparecido y que pronto podría hacer acto de presencia: el iMac Pro.

Llevamos varios años ya sin un iMac de gama profesional propiamente dicho, lo cual podría cambiar pronto. Según adelanta MacRumors, Apple estaría preparando un nuevo iMac Pro equipado con chips M5 Max.

Citando archivos filtrados en un kit de depuración de kernel usado por ingenieros de Apple, el portal augura una renovación del último iMac Pro, que vio la luz a finales del 2017 y que no se ha renovado desde entonces.

El nuevo iMac Pro de Apple

MacRumors relata que estas referencias están ubicadas en una serie de archivos de software interno de Apple que se habrían filtrado en las últimas semanas. En estos archivos, se menciona el identificador de un iMac Pro.

Según el portal, dichos identificadores refieren a nombres de plataformas, nombres en clave de productos e incluso "referencias independientes que asignan identificadores de plataforma a nombre en clave y nombres comerciales de chips".

iMac Pro.

Es en este software se referencia un iMac, con identificador J833c que se ejecuta en la plataforma H17C, asociado al nombre en clave Sotra C, relacionado a su vez con el chip M5 Max. Es decir, que ya hay un iMac con M5 Max en pruebas.

El motivo es simple; este software cita dispositivos que se estarían usando de forma exclusiva para realizar pruebas internas. De hecho, el iMac no estaría solo, ya que junto a él tendríamos MacBook Pro con M5 Max, MacBook Pro con M6 e incluso portátiles con M6 Pro y M6 Max.

Hasta aparecen referenciados dispositivos como los Mac Studio, que darían el salto a los M4 Max y M5 Ultra, y a los MacBook Pro con chips A18. Sí, el mismo MacBook barato con chip de iPhone que se lleva barajando meses.

Existen más motivos para creer en la existencia de este iMac Pro. Por un lado, nunca hemos visto un chip de la gama Pro en un iMac, por lo que es evidente que si Apple incluye un M5 profesional en uno de estos ordenadores, es para un modelo Pro.

iMac Pro 2017.

Además, ya ha habido rumores en el pasado que vaticinaban la resurrección de unos iMac Pro que pasaron a mejor vida en la época de Intel, varios años incluso antes de que aparecieran los primeros chips Apple Silicon de la gama M1.

El diseño, especulan los usuarios, sería prácticamente el mismo que el de un iMac estándar, pero dejando a un lado la colorida paleta de tonos que hemos visto en los iMac M4. Eso sí, está por ver si incluye más funciones para profesionales.