China aprueba los primeros coches autónomos de nivel 3: así son los vehículos sin conductor que recorrerán Pekín

Estamos a las puertas de una auténtica revolución tecnológica con los coches autónomos. Waymo ya está probando sus vehículos en Londres y España aprobó una normativa pionera para establecer esta realidad de forma pionera.

Ahora China busca hacer lo propio aprobando nada menos que dos vehículos de conducción autónoma de nivel 3. Esta sería la primera vez, dice Reuters, que este tipo de vehículos han sido aprobados para su adopción en el mercado de consumo masivo.

Hablamos de dos sedanes eléctricos, que han recibido el visto bueno del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Ambos vehículos podrán activar su conducción autónoma en una serie de zonas bien establecidas y con límites de velocidad.

China ya mira al futuro de la conducción autónoma

¿Qué significa el nivel 3 de conducción autónoma? La Sociedad de Ingenieros de la Automoción (SAE, por sus siglas en inglés) establece una serie de niveles que determinan el nivel de autonomía de un vehículo.

El nivel 0 es evidentemente el tradicional. El nivel 1 habilita sistemas de asistencia al conductor, pero que nunca sustituyen su figura, como controles de velocidad o un asistente de mantenimiento en el carril.

Niveles de conducción autónoma. RACE Omicrono

El nivel 2 ya permite que el coche controle movimientos laterales como longitudinales. Varios ejemplos de esto serían las ayudas al aparcamiento sin necesidad de tocar el volante o un asistente de conducción que pueda acelerar o frenar manteniendo la distancia de seguridad.

El nivel que nos interesa es el 3, que alude a la conducción con autonomía controlada. Se considera un punto de inflexión tecnológica, ya que abre las puertas a que un vehículo controle absolutamente toda la conducción.

El coche entiende su entorno y puede actuar en consecuencia, en función de los elementos que lo rodean. El conductor puede soltar el volante y los pedales, para dejar que el vehículo lo transporte sin que él deba hacer nada.

La clave de este nivel es que aún se requiere la supervisión de un humano en caso de que el software del coche no se ejecute de forma clara. Es una autonomía que aún requiere un control claro.

Deepal L07. Changan Omicrono

Los vehículos aprobados por China implementan este nivel. Ambos dispositivos, de las firmas BAIC y Changan Auto respectivamente, podrán circular en zonas designadas de Chongqing y Pekín, aunque con limitaciones.

En la primera zona se establecerá un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora y en la segunda, de 80. Los fabricantes ya mencionados realizarán respectivas pruebas con sus vehículos en estas carreteras antes de lanzarlos a la venta.

Esta noticia contrasta enormemente con el reciente recelo expuesto por China en torno a las tecnologías de asistencia al conductor, después de que en marzo un Xiaomi SU7 se estrellara en un accidente, acabando con la vida de sus tres ocupantes.

El incidente involucró directamente al sistema de conducción asistida. El SU7, expone Reuters, se estrelló segundos después de que el conductor tomara el control del sistema de conducción asistida del vehículo.

Un coche del grupo Changan.

Esto no ha impedido que otros fabricantes estén probando coches con niveles muy avanzados de conducción autónoma, que ya abarcan niveles 3 y 4. De hecho, el Full Self-Driving de nivel 2 de Tesla recibió una aprobación parcial en China en febrero.

En el aviso del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información, se detallan los modelos: el sedán eléctrico Changan Deepal (modelo SC700AAARBEV) y el sedán eléctrico Arcfox Alpha S de la compañía BAIC.

El caso de España también resultó llamativo. La Dirección General de Tráfico (DGT) anunció en diciembre el Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (Programa ES-AV) con grandes beneficios a Tesla.

Bajo este marco, la DGT otorgó acceso casi sin restricciones a Tesla para probar sus sistemas Full Self-Driving. Anunció la autorización y supervisión de un régimen completo de operaciones y circulación para pruebas en vías abiertas.

Interior de un Tesla Tesla El Androide Libre

Concretamente, habilitaron la operabilidad de 19 coches autorizados, en unas pruebas que tendrán una validez de un año abarcando todo el territorio español, sin limitación alguna respecto a vías de ámbito nacional.