Razer homenajea a su primer ratón 'gaming' con una edición especial muy limitada que conmemora su 20º aniversario

Es imposible hablar en España de una firma gaming y no pensar en Razer. El año 2025 ha sido movido, con su reciente colección con Pokémon marcada por periféricos inspirados en Gengar. Le siguió poco antes el lanzamiento de sus brutales webcam Kiyo de segunda generación.

Ahora, la compañía homenajea a su primer ratón gaming, el conocido como Razer Boomslang con una edición que conmemora su 20º aniversario. Esta edición renovada recupera ese ratón original en una tirada exclusiva y limitada de unidades.

No es para menos, ya que el Razer Boomslang vuelve en una oleada de 1.337 unidades, manteniendo algunas de las características que hicieron grande a uno de los primeros ratones considerados como gaming del mercado.

El primer ratón 'gaming' de Razer vuelve

El nuevo Razer Boomslang cuenta con una premisa sencilla: la vuelta a la vida de un icono pero con una completa renovación interna para posicionarlo en el mercado actual de los videojuegos. Esto incluye, lógicamente, lo último en tecnología.

El corazón del ratón está coronado por un sensor óptico Razer Focus Pro 45K de segunda generación, con una precisión del 99,8% y una sensibilidad de 45.000 DPI que supera y por mucho al Boomslang original de apenas 2.000 DPI.

Boomslang 20th Anniversary Edition. Razer Omicrono

No falta la ya conocida tecnología Razer HyperPolling Wireless, basada en una frecuencia de sondeo inalámbrica de 8.000 Hz para garantizar una respuesta inalámbrica prácticamente inmediata y que está presente en otros tantos productos de la marca.

Los switches del nuevo Razer Boomslang 20º aniversario distan mucho de los presentes en el modelo del 2005, ya que pasan a ser unos modelos ópticos de 4º generación, con una vida útil de 100 millones de clics para cada una de las teclas.

Otro detalle interesante lo vemos en el Razer Mouse Dock Pro, una estación de carga inalámbrica que conserva exactamente el mismo diseño translúcido presente en el modelo actual, reminiscente de principios de los 2000.

Por supuesto, el Boomslang no sería un ratón gaming sin añadidos clave en este tipo de ratones, como una completa personalización con Razer Synapse y el sistema RGB Razer Chroma, con una iluminación ubicada bajo el cuerpo semitranslúcido del ratón.

Aquellos interesados en el Razer Boomslang tendrán que darse prisa para hacerse con él, ya solo habrá una tirada limitada de 1.337 unidades numeradas en todo el mundo, en un claro guiño a los coleccionistas más acérrimos de Razer.