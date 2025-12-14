Lo nuevo de Xiaomi es un monitor perfecto para trabajar y jugar equipado con una gran calibración de color

Desde hace un tiempo Xiaomi ha estado coqueteando con el mercado de monitores. En España ya vende unos cuantos, muy recomendables gracias a su relación entre precio y características. Presumen, por ejemplo, de resoluciones 2K por menos de 150 euros.

La versión global de la tienda de Xiaomi ha dado a conocer la renovación para 2026 de uno de sus mejores y más famosos monitores: el Xiaomi Monitor A27i 2026, que mantiene algunas de sus mejores características en un cuerpo minimalista.

El titular de este Xiaomi Monitor A27i 2026 es su pantalla IPS de 27 pulgadas, con resolución 1080p y una tasa de refresco de 144 Hz, lo que lo hace ideal para trabajar y para jugar en sesiones gaming bastante largas.

El monitor de Xiaomi para trabajar y jugar

Si hay diferencias entre los monitores gaming y de trabajo, estas están centradas en el rendimiento. Usualmente, los monitores para jugar no son perfectos a la hora de representar el contenido que consumimos.

Justo lo contrario ocurre con los monitores para trabajar; al centrar su tecnología en la reproducción de contenido y en su fidelidad, sufren en cuanto a velocidad y latencia. Es por ello que estos dos tipos de dispositivo están tan segmentados.

Xiaomi Monitor A27i. Xiaomi Omicrono

Xiaomi difumina la línea con este A27i, que incluye un calibrado individual ∆E<1 para lograr una precisión en el color profesional pero otorgando al usuario una tasa de refresco de 144 Hz. Todo ello, insistimos, en un panel totalmente IPS.

La firma china habla de una pantalla con un ángulo de visión de 178 grados para que sea visible en cualquier momento. A esto debemos sumarle la ya mencionada tasa de refresco de 144 Hz, perfecto para el trabajo y para los videojuegos.

Sin embargo, la joya de la corona está en su reproducción de color, que promete una cobertura del espacio de color sRGB del 99%. No es para menos, ya que tenemos una pantalla en este A27i de 16,7 millones de colores, junto a un brillo de 300 nits.

El monitor en cuestión, dice Xiaomi, se calibra de forma rigurosa antes de salir de la fábrica de forma individual, en cada monitor que sale de la factoría, en pos de evitar las desviaciones de color que son imperceptibles para el ojo humano.

Xiaomi Monitor A27i. Xiaomi Omicrono

Otro factor importante está en la certificación TÜV Rheinland para el bloqueo de la luz azul que filtra esta iluminación reduciendo la fatiga visual. Por si fuera poco, también disfruta de una tecnología de atenuación CC muy agradecida.

Otros detalles incluyen soporte completo VESA, puertos HDMI y DisplayPort, así como unos biseles de pantalla reducidos respecto a lo visto en otros paneles de gama media-baja. Eso sí, el puerto HDMI es 2.0, mientras que el DisplayPort, 1.4.

Afortunadamente, este monitor no se ha quedado en el mercado chino. Se ha lanzado en la web global de Xiaomi y aunque se desconoce el precio, se estima que este modelo estará en el rango de los 200 euros.