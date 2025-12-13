Este zapatero higieniza tu calzado con luz ultravioleta y además puede servir como un cómodo taburete en casa

El invierno está ya entre nosotros, y España baila en un vaivén de temperaturas que suelen estar acompañadas de lluvias. Ya se han lanzado inventos que la aprovechan para generar energía e incluso hay países que planean generarla de forma artificial.

La marca Yanko Design ha mostrado una propuesta más mundana centrada en los zapatos mojados tras la vuelta a casa. Para evitar los problemas asociados de llegar al hogar con los zapatos empapados, han diseñado COMODO, un dispositivo que los seca e higieniza.

Básicamente sirve como un taburete y como un sistema para el cuidado del calzado que además de secarlos, los refresca y desodoriza de forma totalmente silenciosa. Una forma simple de tener nuestros zapatos limpios sin esfuerzo.

COMODO, el taburete que seca tus zapatos

La artífice de esta obra es la diseñadora Hyena Cho, y su nombre proviene directamente del español, de la palabra cómodo. Yanko Design da a conocer un híbrido que sirve para sentarnos y posar nuestros pies, que también funciona como higienizador de zapatos.

El problema de los zapatos húmedos es que acaban generando que las plantillas se queden húmedas y acaben oliendo mal. No hace falta ni siquiera que hablemos de lluvia; el polvo o el sudor pueden dejar nuestros zapatos en un estado deplorable.

COMODO. Hyeona Cho Omicrono

En el interior del taburete nos encontramos con un sistema oculto tras una puerta, una cámara interior que Cho define como "horquilla de aire". Se vale de un conjunto de rejillas de ventilación y unos postes angulares para limpiar los zapatos.

El usuario puede dejar los zapatos o bien en los postes angulares o en el suelo de la cámara, donde circula aire caliente. Junto a esto, tenemos un filtro HEPA y un filtro químico aromático que elimina los malos olores.

Este aire pasa por los filtros para eliminar el olor a humedad y dotar al calzado de una "suave fragancia". Además, una lámpara de rayos ultravioleta borra los gérmenes ubicados en la superficie de los zapatos.

Los postes internos se pueden acoplar en el suelo del dispositivo para ser ocultados o desplegados en una posición angular. Le sigue una base deslizante que se adelanta como si fuera un cajón, donde se sitúan los zapatos.

COMODO. Hyeona Cho Omicrono

Podremos dejar los zapatos o bien en los postes o bien en el suelo de la cámara, deslizando la placa primero hacia afuera, y luego hacia adelante. Gracias a esta versatilidad podremos poner prácticamente cualquier tipo de calzado en su interior.

La puerta que nos da acceso a la cámara está coronada por una pantalla táctil con LEDs, que además de mostrarnos el modo de limpieza, marca el tiempo que tardará COMODO en limpiar el calzado.

Por el resto, el producto hace las veces de taburete donde nos podremos posar sin dañarlo por el camino, con un cojín tapizado en la parte superior que es completamente lavable. Debajo tenemos las patas y las rejillas de ventilación para que pase el aire.

La idea es simple; quitarnos los zapatos estando sobre el taburete, abrir su puerta y dejar los zapatos en su interior usando su bandeja deslizable. En apenas unos minutos, ya tendremos nuestro calzado listo.

De momento, no se sabe cuándo se lanzará el zapatero COMODO y ni mucho menos se conoce su precio. Está por ver cuándo aparecerá en el mercado para hacernos con él tan pronto como sea posible.