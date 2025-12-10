El iPhone plegable podría ser un 'bombazo': Apple espera vender al menos 10 millones de unidades en el 2026

El año llega a su fin en España y con él, nos aproximamos a un 2026 marcado por el iPhone plegable. Se espera que el primer teléfono foldable de Apple, que costaría más de 2.000 dólares, se lance este mismo año junto a los iPhone 18.

Un nuevo rumor se cierne sobre este teléfono, y muestra la confianza que la firma de Cupertino tiene sobre su futuro producto. Y es que según el portal ET News, vía MacRumors, Apple esperaría vender al menos unos 10 millones de unidades.

Y es que Apple habría pedido a Samsung Display nada menos que 22 millones de paneles OLED para este primer plegable, estableciendo un volumen de 11 millones de pantallas OLED internas y 11 externas. Un volumen de ventas altísimo para un plegable.

El iPhone plegable sería un bombazo

ET News informaba en su artículo ya eliminado que Samsung esperaba producir 11 millones de paneles OLED internas para este próximo año, así como sus respectivos 11 millones de pantallas externas complementarias.

Si nos ceñimos a los rumores, el iPhone plegable tendría un panel exterior de 5,5 pulgadas junto a otro interno de 7,8, con una arruga intermedia muy reducida o directamente eliminada. Uno de los mayores problemas de los teléfonos plegables.

Concepto artístico de un iPhone plegable. MacRumors Omicrono

Debemos incidir en que Samsung Display es el proveedor único y exclusivo para este teléfono plegable; por ende, los 22 millones de paneles OLED serán exclusivos de Samsung, indicando un plan de producción de al menos 10 millones de teléfonos.

Los rumores anteriores situaban un volumen de expectativas en torno a los 6 u 8 millones de unidades, lo que supone un aumento considerable respecto a las cifras pasadas. Es evidente, teniendo estos datos como ciertos, que Apple espera vender más unidades de las esperadas.

Uno de los aspectos clave de este dispositivo será su pantalla anti-arrugas centrales. Las pantallas fabricadas por Samsung han estado desarrollándose desde hace bastante para intentar evitar la aparición de este elemento intrínseco de los plegables.

Según los analistas de la industria, Apple incorporaría placas metálicas bajo las pantallas para redistribuir y controlar la tensión de la flexión de la pantalla cuando esta se cierra. Estas arrugas se generan por la tensión generada y concentrada en los puntos de pliegue.

Al menos sobre el papel, las placas evitarían que el material de la pantalla supere su límite elástico, evitando que este fenómeno aparezca. Por si fuera poco, se habría introducido un método de perforación láser especializado.

El método serviría para crear microestructuras que guiarían mejor la distribución de la tensión para mejorar así la resistencia a las arrugas. Todo este desarrollo implica un coste en I+D que se vería repercutido directamente en los iPhone plegables.