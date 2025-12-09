Los coches autónomos de Waymo ya circulan por Londres: comienzan sus pruebas antes de su despliegue total en 2026

España está presenciando cómo los coches autónomos están pasando de ser meros experimentos en fases de pruebas a tener servicios comerciales completos. Waymo, empresa de coches autónomos, confirma que lanzará su servicio de robotaxis en Londres en 2026.

En un escueto post, Waymo ha confirmado que sus vehículos ya están circulando por las calles londinenses mientras preparan el servicio comercial en 2026. Y es que en octubre, Waymo anunció que buscaban realizar este lanzamiento en Reino Unido para el nuevo año.

Waymo ya tiene presencia mayoritaria en Estados Unidos, de la mano de ciudades tan importantes como Los Ángeles o San Francisco, siendo el lanzamiento de Reino Unido la punta de lanza de una expansión más profunda por el territorio europeo.

Waymo tendrá robotaxis en Londres

Como decimos, Waymo ya ha estado llevando a cabo exhaustivas pruebas de conducción autónoma en algunas de las ciudades más relevantes de Estados Unidos. A principios de año hizo lo propio en Japón, donde comenzó a probar sus coches.

Lo hizo en colaboración con la nipona Nihon Kotsu y con Go. La primera es una plataforma de taxis japonesa y la segunda, una app para solicitar taxis. En el caso de Londres, la elegida será la empresa de financiación de coches Moove.

Un coche de Waymo circulando por autopista Waymo Omicrono

Ya en el anuncio de octubre, Waymo confirmó que estaban colaborando de forma directa con los reguladores locales y nacionales para conseguir las autorizaciones necesarias para operar en Londres. Ahora, estas pruebas han comenzado.

Cabe aclarar que lo que se lanzará será el servicio comercial. Los taxis de Waymo ya recorrieron la capital anglosajona, con conductores de seguridad que recopilaban datos para preparar a estos robotaxis de cara a su despliegue.

La idea es recabar información y datos importantes antes de iniciar los ensayos de conducción totalmente autónoma para el próximo año 2026, sin conductor de seguridad a diferencia de Tesla con sus Cybercab.

El sistema de solicitud de viajes será prácticamente el mismo que el que usan otros servicios de robotaxis en todo el mundo, como sería Uber en Arabia Saudí; pedir un viaje en la app de Waymo y esperar a que el coche sin conductor llegue a recogernos.

Vehículo autónomo de Waymo en San Francisco Marta Sanz Omicrono

Waymo no estará solo. Uber también probará los viajes completamente autónomos en Reino Unido y en Alemania para expandir este servicio por Europa, a partir de la primavera del 2026, junto a otros territorios.

Actualmente, en Reino Unido no circulan coches totalmente autónomos. Se espera que el gobierno británico habilite pruebas de transporte de pasajeros con vehículos sin conductor, de la misma manera que ha hecho España, próximamente.

Un matiz importante es que los taxis autónomos no estarán totalmente implementados en Londres hasta que entre en vigor la Ley de Vehículos Automatizados del 2024, que entrará en vigor a finales del 2027.