TAG Heuer responde a Seiko y a Rolex con su nuevo cronógrafo ultra exclusivo: 500 unidades por 8.450 euros

Con una Seiko completamente desatada en lo que a lanzamientos de relojes de lujo refiere en España, firmas como Rolex y TAG Heuer le siguen con sus propias innovaciones. Esta última, sin ir más lejos, presentó hace poco un reloj espacial con inspiración en las fases lunares, por ejemplo.

TAG Heuer acaba de anunciar una colaboración ya conocida entre los fans de la empresa relojera. Y es que de nuevo, se unen a la firma 'fragment', de la mano de Hiroshi Fujiwara, para lanzar el TAG Heuer Carrera Chronograph x fragment.

Una edición limitada que marca un punto y seguido en una carrera de colaboraciones entre ambas entidades, que llevan trabajando juntas desde 2018. Esta es, así, su tercera colaboración, dando forma a lo que ellos llaman una reinterpretación del cronógrafo contemporáneo.

TAG Heuer y fragment lanzan nuevo reloj

No estamos hablando de un reloj cualquiera. El Carrera es uno de los pilares fundamentales del diseño de TAG Heuer, siendo presentado por el propio Jack Heuer en 1963 como un cronógrafo especial para pilotos, destacando por su precisión y legibilidad.

Este cronógrafo ha ido recibiendo actualizaciones con los años, siempre intentando mantener los fragmentos de diseño más característicos de la línea Carrera, como serían su bisel curvo, los anillos exteriores blancos y las esferas negras sobre negro.

TAG Heuer Cronograph x fragment Limited Edition. TAG Heuer Omicrono

Nos encontramos, después de dos colaboraciones más, con el TAG Heuer Carrera Cronograph x fragment Limited Edition, que vuelve a la plataforma original pero esta vez con una caja de 39 milímetros con contrastes blancos y negros.

El reloj presume de una fabricación en acero, con acabados alternos y un cristal abombado de zafiro en forma de caja que enmarca una esfera opalina negra, la cual a su vez absorbe la luz suavemente para desarrollar una textura visual suavizada.

El reborde blanco se conjunta con las marcas de la esfera, las subesferas y el reborde, las cuales disfrutan de un nuevo acabado plateado que mantiene la cohesión. Además, las agujas del cronógrafo están chapadas en nada menos que rodio.

La escala taquimétrica, por cierto, también se ha ajustado con un gris más claro en el bisel, en una directriz de diseño directamente propuesta por Fujiwara. Por otro lado, el brazalete vuelve a la fórmula original, integrando el diseño de siete filas de granos de arroz de TAG Heuer.

Caja de coleccionista del TAG Heuer Cronograph x fragment Limited Edition. TAG Heuer Omicrono

En palabras de TAG Heuer, el Carrera Cronograph x fragment Limited Edition se vale de un sistema de accionado por movimiento interno TH20-00, con una reserva de marcha de 80 horas y una masa oscilante con forma de escudo y detalles gráficos que reinterpretan el emblema de la empresa.

De hecho, el logotipo fragmentado reinterpretado por Fujiwara está impreso directamente sobre el cristal de zafiro. La arquitectura del movimiento corre a cargo de una rueda de pilares y un embrague vertical para dar una vida suave al cronógrafo.

Le sigue un sistema de cuerda automática bidireccional que promete un flujo de energía más eficiente afianzando una vida útil más larga. Cabe destacar que esta edición será tremendamente limitada, con apenas 500 unidades disponibles en todo el mundo.

Precio y disponibilidad

Cada unidad, que contará con una caja de 39 milímetros de diámetro con acero cepillado fino y pulido, y que incluirá un completo set de coleccionista, se podrá comprar en diciembre de 2025 a un precio de 8.450 euros.