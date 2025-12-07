Los fans de 'Transformers' enloquecerán con este robot de 3,5 Kg: puede conversar contigo y hacer movimientos

Aunque en España ya estamos cada vez más acostumbrados a ver robots industriales, que entre otras cosas aspiran a jubilar albañiles y a operar en centrales nucleares, no es común observarlos en forma de juguetes. La firma Robosen quiere cambiar eso.

La compañía aterriza oficialmente en España de la mano del Soundwave G1 Flagship, un robot inspirado en la famosa serie Transformers G1 en su versión ochentera y que se postula como el juguete para fanáticos de la obra definitivo.

Y es que el robot, que costará 1.599 euros en España, es más una pieza de coleccionismo que un juguete, provisto de una gran cantidad de hardware. Tanto, que puede responder a nuestros comandos de voz como si de un altavoz inteligente se tratase.

El robot Transformer que querrás en tu casa

El Soundwave G1 Flagship es un microrrobot desarrollado con 84 microchips, 28 motores Servo de alta precisión y, sobre todo, un sistema mecatrónico de última generación. Además de andar y moverse, el robot tematizado puede conversar directamente con el usuario.

No solo eso; el G1 puede servir como un altavoz Bluetooth gracias a su altavoz integrado y reproducir mensajes de voz registrados con una grabadora integrada. Estas funciones están dispuestas en dos modos distintos que se pueden activar muy fácilmente.

Robot Robosen Robosen Omicrono

Esto da la posibilidad al robot de reproducir nada menos que 200 efectos de sonido y utilizar 48 comandos de voz y frases exclusivas. Y no con cualquier voz; esta ha sido grabada por Frank Welker, la voz original de Soundwave en Transformers G1.

Además, Robosen también incluye la posibilidad de programar y crear contenido a través de un control por voz del robot, con una app o con la propia app web Robosen. Así, se convierte en un dispositivo que va más allá del entretenimiento premium.

El modelo tematizado de Transformers no será el único en aterrizar en España. Robosen traerá una buena cantidad de robots de su catálogo, con productos que irán desde los más económicos de 80 euros y los más premium, como sería este Soundwave G1.

Otras bondades incluidas en el robot pasan por un puerto de carga USB-C, una batería de 1.650 mAh, estándar Bluetooth BLE y un peso nada desdeñable de 3,50 kilos para el conjunto al completo.

Precio y disponibilidad

El Robosen Soundwave G1 Flagship se puede comprar desde el 4 de diciembre en España, aunque tendrá una oferta de lanzamiento. Hasta el día 28 de febrero, se podrá adquirir por 1.099 euros, para luego volver al mismo precio anterior de 1.599 euros.