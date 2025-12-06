Sony se alía con 'One Piece' y lanza unos auriculares ideales para fans: 50 horas de batería y una ligereza extrema

Las ediciones especiales no paran de proliferar en España, con colaboraciones entre firmas que dan lugar a todo tipo de dispositivos curiosos. Fue el caso de Casio con Regreso al futuro, JBL con la firma Tomorrowland o el de Ikea con la diseñadora Teklan.

La última en subirse a este carro ha sido Sony, con una edición tematizada de sus WH-CH520 en colaboración con el popular anime One Piece. Una edición modesta, pero que da valor a uno de los dispositivos mejor acogidos de la compañía japonesa.

Si bien el dispositivo es prácticamente el mismo, integra dos cambios estéticos importantes en su cuerpo, incluyendo la cara del protagonista de la obra y el logo de su tripulación pirata en cada uno de los cascos.

Auriculares de One Piece tematizados

Esta edición especial se compone de dos modelos limitados; uno negro con los logos de One Piece en blanco y otro a la inversa, con cuerpo blanco y los logos en negro. En la parte izquierda está el protagonista Monkey D. Luffy y en la derecha, su característico logo.

Por el resto, los auriculares son los mismos WH-CH520 que tan buenos resultados ha dado en cuanto a ventas refiere. Y no es para menos, ya que son unos auriculares de gama baja-media con algunas prestaciones clave muy interesantes.

Dispositivos de Sony. Sony Omicrono

A una batería de 50 horas debemos sumarle la compatibilidad con el estándar Digital Sound Enchancement Engine (DSEE) que se encarga de 'restaurar' algunos de los aspectos sonoros perdidos cuando un tema es comprimido y no ofrece su rendimiento auditivo total.

Los Sony WH-CH520 de One Piece cuentan con micrófonos para realizar llamadas, conectividad multipunto para usarse de forma simultánea con varios dispositivos y una integración total con la app Sound Connect usada con modelos sustancialmente más caros.

También debemos destacar su ligero peso de 147 gramos y sus drivers de 30 milímetros, así como su uso del estándar Bluetooth 5.2 y su conectividad USB-C. Es compatible con SBC, AAC y con rangos de frecuencia de hasta 2,4 GHz.

Como la propia Sony aclara, esta edición con One Piece es limitada, y dejará de estar disponible una vez se vendan todas las unidades. Por ende, si estabas pensando en hacerte con unos auriculares y eres fan de One Piece, es el momento de hacerte con ellos.

Sony WH-CH520. Sony Omicrono

Mientras que el resto de versiones de los WH-CH520 se pueden comprar por 35 euros, las versiones de One Piece están disponibles por 50 en la tienda de Sony junto al resto de variantes en rosa, amarillo, azul, beige, negro y blanco.