Sony lanza su cámara Alpha 7V, la más esperada del catálogo: funciones avanzadas de IA y vídeo en 4K 120p de alta calidad

Sony no ha parado con sus últimos lanzamientos en lo que a fotografía profesional refiere en España. La reciente Sony Alpha 1 II se unió a una sorprendente Sony RX1R III, que presumía de un brutal sensor de 61 megapíxeles. Ahora, le toca el turno a la esperadísima Sony A7V, recién presentada.

Los más acérrimos de la firma japonesa son conocedores del bagaje de las Sony Alpha A7, reventando el mercado con sus míticas Sony A7III y su A7IV, esta última lanzada en 2021. Más de 4 años después, Sony renueva su cámara más popular con la Sony Alpha 7V, con mejoras sustanciales.

La nueva Sony Alpha 7V presume no solo de grabación 4K 60p sobremuestrado a 7K, sino de un rendimiento de enfoque automático en bajas condiciones de luz muy potenciado, con un nuevo sensor semiapilado de 33 megapíxeles.

Así es la nueva Sony Alpha 7V

A nivel de especificaciones, nos encontramos grandes coincidencias con la ya estupenda generación anterior, la Sony Alpha A7IV. La más importante, como decimos, es ese sensor de 33 megapíxeles parcialmente apilado en formato Full Frame y el clásico diseño Sony Alpha característica de la línea.

No obstante, la gran novedad de esta nueva cámara profesional no podía ser otra que la inteligencia artificial. Sony lleva bastantes generaciones implementando sistemas de enfoque con detección de sujetos por IA en sus modelos más recientes.

Presentación de la Sony Alpha 7V I.M. Omicrono

La Sony Alpha 7V no es una excepción, integrando la unidad de procesamiento de IA en su motor BIONZ XR2, que supone según Sony una mejora en el autoenfoque con reconocimiento en tiempo real de un 30%. Le siguen nada menos que 759 puntos de detección de fase, además.

Estos puntos abarcan hasta el 94% del encuadre, consiguiendo —siempre en palabras de Sony— que el enfoque por seguimiento de sujeto siga siendo fiable incluso en condiciones de exposición EV -4.0.

Es decir, que gracias a este motor, Sony promete que dicho AF potenciado con IA será efectivo con una exposición cuatro pasos por debajo de la media. Ahora, por cierto, se admite el procesamiento RAW de alta resolución en la app Imaging Edge Desktop.

En términos de rendimiento fotográfico, la Sony Alpha A7 V dispone de un seguimiento de alta precisión con hasta 60 cálculos por segundo y ráfagas de disparo de hasta 30 fotogramas con seguimiento AF/AE, también en el formato RAW de 14 bits.

Sony Alpha A7. Sony Omicrono

No falta una conveniente función Pre-Capture, también presente en otras cámaras de Sony que graba hasta un segundo antes de pulsar el obturador capturando momentos antes siquiera de que el fotógrafo actúe.

Todo esto da como resultado un rendimiento en rango dinámico excelso sobre el papel, con hasta 16 pasos incluso en escenas difíciles a nivel de iluminación. Aquí juega un papel clave un nuevo balance de blancos AWB con IA, que otorga una reproducción cromática más uniforme.

Básicamente, la Sony Alpha 7V detecta de forma totalmente automática la fuente de luz y ajusta el tono de color según sea necesario, garantizando una mayor fidelidad en los colores y reduciendo el trabajo del fotógrafo, al menos sobre el papel.

Si bien la Sony Alpha 7IV no estaba especialmente limitada respecto al vídeo, tenía ciertos inconvenientes, como el recorte APS-C a la hora de grabar en 4K 60p. Esto se ha mejorado drásticamente en la nueva Sony A7V.

Sony Alpha A7. Sony Omicrono

La cámara ahora puede grabar en 4K 60p con sobremuestreo 7K en formato Full Frame, añadiendo a la ecuación un nuevo modo de grabación en 4K 120p, eso sí, en formato APS-C, llevando el recorte focal al modo de alta velocidad.

La clave está en el sistema de lectura completa de píxeles sin agrupamiento, aderezado con una estabilización de imagen con un modo activo dinámico incorporado para conseguir tomas más estables incluso con la cámara en mano.

Junto a este modo de estabilización, Sony ha integrado en su Alpha 7V un sistema de encuadre automático que mantiene la composición de la imagen en todo momento en la grabación, valiéndose del reconocimiento de sujetos con la tecnología de IA presente en el dispositivo.

Otra novedad es la reducción de ruido directamente integrada en la cámara. Desde hace años hemos visto herramientas para reducir el ruido de valores ISO altos en apps de edición como Lightroom; ahora la Sony A7V lo integra de base, tanto en imagen como en audio.

Sony ha tenido a bien mejorar la conectividad y la versatilidad de esta cámara, montando en el cuerpo dos puertos USB-C mejorando el flujo de trabajo y la flexibilidad. De hecho, también incorpora WiFi 6E para transmitir archivos.

Otras mejoras de calidad de vida incluyen una pantalla multiángulo de 4 ejes con diseño inclinable y ángulo variable, mejoras en la empuñadura y una gestión energética mejorada con un nuevo modo Monitor Low Light que aumenta la vida útil de la batería.

Junto a la Sony Alpha 7V, la empresa japonesa ha dado a conocer su nuevo objetivo FE 28-70 F3.5-5.6 OSS II, la segunda generación de la también mítica lente kit que lleva acompañando a las gamas intermedias de Sony desde hace años.

Sony promete que con cámaras compatibles, el objetivo ofrece hasta 120 fps de seguimiento AF/AE, disparo continuo, estabilización de imagen coordinada con el cuerpo —ya que tiene estabilización— y compensación de respiración totalmente integrada.

Precio y disponibilidad

La Sony Alpha 7V se pondrá a la venta a finales de diciembre de este año a un precio solo cuerpo de 2.999 euros. El 28-70 milímetros se podrá adquirir más tarde, en febrero del año que viene, por 479 euros.