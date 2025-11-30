ASUS trae a España el monitor 'gaming' más rápido del mundo: bestias de 540 Hz con sensores de proximidad

En los últimos años hemos podido ver un auge brutal en lo que refiere a monitores gaming en España. Híbridos perfectos para trabajar y jugar, equipados con pantallas OLED e incluso con funciones 3D que ya copan el mercado español.

ASUS, de la mano de su marca Republic of Gamers, se une a esta tendencia anunciando la llegada del monitor OLED más rápido del mundo a España. Hablamos de los nuevos ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP y Strix OLED XG27AQWMG.

Y es que el primero de la pareja, dispuesto con tecnología Tandem OLED y True Black Glossy, entre otras ventajas, integra el panel OLED más rápido del mundo, con nada menos que 540 Hz de tasa de refresco.

Los nuevos monitores OLED llegan a España

Es el ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP el más interesante de todos, debido sobre todo a este titular tan bestial que hará las delicias de los entusiastas del gaming. Y no es para menos; su panel de 540 Hz está aderezado por un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,2 milisegundos.

Integra dos modos de visualización con una tecla de acceso dedicada: QHD a 540 Hz o 720p a 720 Hz, lo que posiciona a este monitor como uno de los más veloces, si no el que más de todo el mercado.

Sendos monitores en imágenes promocionales. ASUS Omicrono

El dispositivo dispone de puertos DisplayPort 2.1a UHBR20 con ancho de banda completo de 80 Gbps, HDMI 2.1 y una rosca para trípode, así como certificación VESA DisplayHDR 500 True Black y una cobertura del espacio de color DCI-P3 del 99,5%.

Otros detalles incluyen una profundidad de color de 10 bits, precisión cromática Delta E < 2 y un sensor avanzado Neo Proximity que detecta la distancia entre el usuario y el monitor y ajusta el brillo para mostrar una imagen negra cuando este se aleja y evitar el clásico burn-in.

No obstante, el PG27AQWP disfruta de más detalles interesantes, como un revestimiento TrueBlack Glossy y el sistema ASUS OLED Care Pro con Neo Proximity, que evita los principales inconvenientes de las pantallas OLED.

Junto a este monitor tenemos el ROG Strix OLED XG27AQWMG, que pasa a tener una resolución 1440p a 280 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 milisegundos en un tamaño de 27 pulgadas, con soporte compacto incluido.

ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG. ASUS Omicrono

Mantiene prácticamente las mismas propiedades como el Tandem OLED, la certificación VESA DisplayHDR 500 True Black, la cobertura de color y la profundidad de 10 bits. Por supuesto, no se ha eliminado el sensor Neo Proximity de ASUS.

La diferencia principal realmente radica en la tasa de refresco y sobre todo en el uso de DisplayPort 1.4 DSC en el segundo modelo, pese a mantener el HDMI 2.1. Eso sí, con un precio bastante más contenido respecto a su hermano mayor.

Precio y disponibilidad

Mientras que el ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP ya se puede comprar en España a un precio de 1.099 euros, el ROG Strix OLED XG27AQWMG pasa a costar 599 euros, casi la mitad manteniendo casi todas sus bondades.