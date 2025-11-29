Así es la Kodak Snapic A1, la cámara de carrete de 35 mm y que revive el espíritu de la fotografía 'retro' por 115 euros

Puede parecer sorprendente, pero España está viviendo un resurgimiento de lo 'retro' en el terreno fotográfico. La reciente Kodak Charmera que arrasó en ventas y la vuelta de la firma a la venta de carretes son indicios de esta tendencia cada vez más al alza.

Muestra de ello es la reciente Kodak Snapic A1, una cámara de carrete de 35 milímetros o lo que es lo mismo, la primera cámara de película de formato completo de la compañía, en un formato unibody compacto.

Esta cámara compacta, que apenas pesa 117 gramos (sin rollo) incorpora un objetivo 25 milímetros con apertura f/9.5 y tres elementos de vidrio en su parte frontal. Eso sí, pese a ello la cámara está bastante limitada en sus controles.

La Kodak Snapic A1 ya está aquí

La Snapic A1 se retrotrae a los orígenes de la fotografía analógica con una serie de detalles que destacan su compromiso por lo vintage. Y es que lejos de tener controles manuales completos, la nueva cámara de Kodak tiene, por ejemplo, una velocidad de 1/100 fija.

Le siguen otros detalles relevantes, como un flash de xenón, un visor óptico, enfoque por zonas en dos posiciones con un pequeño slider manual y un pequeño botón de obturación, así como una pantalla que muestra información básica.

Kodak Snapic A1. Kodak Omicrono

Es cierto que no tiene enfoque automático, por lo que hay que cambiar la distancia de retrato de forma manual con el control dedicado en la parte inferior del objetivo que, afortunadamente, no está hecho en plástico.

Usa hasta dos pilas AAA que según Reto, la firma fabricante de esta Snapic A1 con licencia de Kodak —que de hecho, fabricó la Charmera— dará para hasta 10 rollos de película con 24 exposiciones.

Las distancias de enfoque del objetivo van desde el metro y medio al infinito o de 0,5 a 1,5 metros. Debido a lo cerrado de la apertura y la velocidad de obturación relativamente 'alta', será necesario usar el flash LED incorporado en la mayoría de situaciones.

Por cierto, la Kodak Snapic A1 presume de una función de exposición múltiple, con un botón dedicado directamente en la cámara. Básicamente, realiza un proceso de doble exposición limitado por el tope de dos disparos por cada fotograma de 35 mm, según destaca PetaPixel.

Kodak Snapic A1. Kodak Omicrono

El proceso de doble exposición consiste en superponer dos fotos o más en un mismo fotograma. Las cámaras analógicas antiguas exponían dos veces en el mismo fotograma de película, sin avanzar el rollo.

Precio y disponibilidad

La Kodak Snapic A1 se comenzará a vender a partir del 1 de diciembre, a un precio en territorio europeo que será de 115 euros. Se podrá comprar a través de la web Reto de Kodak o a través de otros distribuidores.