Las motos voladoras ya están aquí, pero no son para todos los bolsillos: así es la LEO Solo que se acaba de poner a la venta

La era de las motos voladoras está próxima a ser una realidad en España. Ya se venden modelos como el Jetson One, un dispositivo que permite volar durante 20 minutos a 100 kilómetros por hora, entre otros. Ahora le sigue el LEO Solo, de la compañía LEO Flight Corp.

Ya han comenzado las preventas de la LEO Solo, una moto eVTOL personal monoplaza que no requiere licencia de piloto para poder ser operada. Un dispositivo de propulsión a chorro eléctrico que no cuenta con hélice alguna en su sistema.

En su lugar, se vale de un sistema de propulsión eléctrica distribuida en un conjunto de microjets que proporcionan una ligereza importantísima al conjunto que permite volar a este dispositivo de forma más estable prescindiendo de estas hélices.

La moto voladora uniplaza sin hélices

El diseño de la LEO Solo es fundamentalmente distinto al de otros dispositivos de este creciente sector. En lugar de disponer de hélices, monta nada menos que 48 pequeños minirreactores eléctricos con conductos incluidos.

Dicho diseño vaticina una autonomía de vuelo de unos 10 a 15 minutos, con una velocidad máxima de aproximadamente 97 kilómetros por hora, a una altura limitada de 4,57 metros; no es posible subir más allá.

LEO Solo. LEO Flight Omicrono

La clave está en una batería de estado sólido de última generación que ofrece una mayor cantidad de energía reduciendo el peso del conjunto. Ofrece una mayor vida útil y otorga al LEO Solo un sistema de carga rápida tremendamente conveniente.

Gracias a esta plétora de microrreactores eléctricos, conseguimos el empuje vertical necesario para el despegue y para mantenernos en el aire mediante propulsión a chorro eléctrica sin necesidad de voluminosas hélices.

En su cuerpo, la LEO Solo integra una cabina monoplaza con un arco de seguridad que rodea al piloto. Si bien LEO Flight no ha confirmado de forma clara el peso del dispositivo, explica que se mantiene dentro del estándar Part 103.

Desde la firma aseguran que este dispositivo no es siquiera excesivamente ruidoso, ofreciendo una firma acústica de apenas 80 decibelios. LEO Flight ya ha establecido las reservas para una producción esperada a finales de este año, o lo que es lo mismo: ya.

Su precio será de 99.900 dólares, el equivalente a poco más de 86.000 euros en España. Eso sí, será necesario realizar un desembolso de 1.000 dólares para optar a este dispositivo, aunque en este caso es totalmente reembolsable.