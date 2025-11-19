El coche autónomo de Amazon se expande por EEUU: llega a San Francisco con viajes gratis contra Google y Tesla

Los taxis autónomos, tan presentes en Estados Unidos, están próximos a llegar a Europa y por extensión, a España. Amazon se prepara para llevar su marca de transporte sin conductor Zoox a más rincones, después de unos comienzos algo aparatosos.

La propia Zoox de Amazon ha anunciado su expansión a San Francisco, lugar donde, a través del programa Zoox Explorers, ofrecerán trayectos gratuitos para los usuarios en lista de espera de la ciudad.

Una manera de posicionarse en un mercado creciente, que espera desplazar la conducción tradicional por el transporte autónomo como servicio. Un mercado en el que juegan tanto Amazon como Tesla o Google con sus robotaxis correspondientes.

Zoox, la marca de Amazon, se expande

Fue en 2023 cuando los coches autónomos de Zoox empezaron a transportar a sus primeros pasajeros en una vía pública. Pudo recorrer más de un kilómetro sin la presencia de un conductor en la cabina, llevando a personal de Amazon entre dos edificios en California.

La clave de los robotaxis de Zoox es que suponen un cambio radical respecto a las propuestas de Waymo —con Google— y Tesla. En el caso de los de Elon Musk, los robotaxis no son más que modelos ya existentes readaptados, a la espera del lanzamiento oficial del Cybercab.

Zoox en una de las calles de la ciudad. Zoox Omicrono

Los coches de Zoox no tienen pedales ni controles de conducción convencionales; se asemejan más a una suerte de mini bus, capaz de transportar 4 pasajeros divididos en dos filas de asientos internos. Le siguen unas capacidades de conducción bidireccional y tracción a las 4 ruedas.

Las puertas dobles esconden un interior con posavasos y una consola central que permite ver el trayecto recorrido y aspectos como el tiempo o el mapa del tráfico. También se puede poner música directamente desde las pantallas de estas consolas.

En septiembre de este año, los taxis de Zoox llegaron a Las Vegas, también con viajes gratuitos bajo el brazo en una flotilla de unos 50 vehículos. En ese momento, el director de tecnología de Zoox Jesse Levinson hablaba de "miles de pasajeros" recibidos cada semana en la ciudad.

Ahora, Zoox pretende repetir esta misma jugada con San Francisco. Los usuarios solo tienen que introducirse en una lista de espera desde la app de Zoox disponible para móviles y así optar a estos viajes gratis.

Dispositivo Zoox de prueba. Zoox Omicrono

El área de servicio limitada por Zoox dentro de San Francisco incluirá la "mayor parte de los barrios de SoMa, Mission y Design District". Los pasajeros serán dispuestos en puntos cercanos a sus destinos, proporcionando indicativos para llegar a pie a los sitios requeridos.

Un sitio especial para Zoox, ya que es en la Bahía de San Francisco donde se fundó la firma antes de ser comprada por Amazon. De hecho, los coches llevan recorriendo estas calles desde al menos 2017, con sus flotillas de prueba.