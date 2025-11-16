Razer se vuelve a unir con Pokémon: así es su última colección de periféricos 'gamer' inspirados en Gengar

Razer es una de las compañías de fabricación de hardware para videojuegos más conocidas en España, donde dispone de un amplio catálogo de productos. La compañía, además, suele lanzar colecciones especiales de sus dispositivos, como una tematizada con Fortnite, el icónico juego de Epic Games, u otra con Pokémon, que ahora amplía con periféricos inspirados en Gengar.

En colaboración con The Pokémon Company International, Razer ha lanzado recientemente las últimas incorporaciones de productos basados en la famosa franquicia japonesa de videojuegos de Nintendo. Se trata de nuevos periféricos inspirados en uno de los Pokémon favoritos de los fans: Gengar, del tipo fantasma y veneno de la primera generación y número 94 en la Pokédex.

Las dos últimas incorporaciones a la colección son el ratón con cable Razer Cobra – Edición Gengar y la alfombrilla Razer Gigantus V2 XXL – Edición Gengar, que se unen a los auriculares de diadema Razer Kraken Kitty V2 – Edición Gengar que han tenido un gran éxito entre los usuarios, según la firma.

Esta nueva colección de Razer continúa fusionando el estilo característico de Pokémon con la ingeniería de alto rendimiento de la firma de hardware de videojuegos, ofreciendo unos periféricos con personalidad, precisos y un diseño que enamorará a los seguidores de Pokémon, especialmente a aquellos que tengan a Gengar entre sus favoritos.

La alfombrilla Razer Gigantus V2 XXL – Edición Gengar (59,99 euros) está pensada para que los usuarios puedan realizar giros fluidos y precisos de píxel cuando mueven el ratón por ella. De hecho, está "diseñada para mantener la velocidad, el control y la consistencia en cada momento de juego intenso", según Razer.

La alfombrilla Razer Gigantus V2 XXL – Edición Gengar. Nacho Castañón Omicrono

Una alfombrilla que tiene un tamaño considerable, que ocupa prácticamente todo el escritorio, y cuyo diseño ofrece una superficie suave y optimizada para un control preciso del ratón y deslizamientos rápidos. Un Gengar de gran tamaño en la parte izquierda atrae todas las miradas, y también muestra iconos de fantasmas, veneno y de Poké Balls.

Por su parte, Razer Cobra – Edición Gengar (69,99 euros) es un ratón gaming con cable pensado para un rendimiento duradero y que está equipado con interruptores ópticos ultrarrápidos y un brillo Chroma RGB personalizable en el famoso icono de las tres serpientes de Razer.

El ratón Razer Cobra – Edición Gengar. Nacho Castañón Omicrono

El ratón inspirado en Gengar muestra también los mismos iconos que la alfombrilla y a Gengar en el clic derecho e izquierdo. Además, dispone de un tamaño compacto, es preciso tanto a la hora de jugar como de trabajar y es ligero, ya que pesa tan solo 58 gramos.

Dos periféricos que se unen a los auriculares de diadema lanzados anteriormente de Gengar, los Razer Kraken Kitty V2 – Edición Gengar (159,99 euros), que cuentan con una estética innovadora, con detalles en púrpura espectral, iluminación RGB y con las características púas del Pokémon tipo fantasma y veneno en la diadema.

Los auriculares Razer Kraken Kitty V2 – Edición Gengar. Nacho Castañón Omicrono

Cada auricular presenta siluetas de Gengar que se iluminan por Razer Chroma RGB. También hay presente un micrófono cardioide Razer HyperClear que ofrece una voz nítida y libre de interferencias, ideal para comunicarse con precisión en medio de las partidas.

Los auriculares con cable cuentan igualmente con unos drivers Razer TriForce de 40 mm, capaces de separar agudos, medios y graves para ofrecer un audio vivo y equilibrado. A ello se suma el sonido surround 7.1, que mejora la percepción espacial y permite rastrear cada paso, cada eco y cada susurro desde las sombras.