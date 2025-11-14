Una firma china presenta un ejército de robots listo para el mercado pero el CEO de Figure desconfía: "Es claramente CGI"

Es probable que le suenen los robots de la compañía UBTech Robotics. Una startup china que ha dado mucho que hablar en España, con robots humanoides que, además de hablar e interactuar con el usuario, ya pueden adaptarse a todo tipo de escenarios.

La empresa acaba de anunciar el despliegue de "cientos" de robots modelo Walker S2 listos para ser entregados a los consumidores. Un hito que ha generado dudas entre los usuarios, siendo el más importante Brett Adcock, fundador y CEO de Figure AI.

El responsable detrás de algunos de los robots más importantes de la industria, como sería el reciente Figure 03 presentado en octubre, ha arremetido directamente contra el vídeo de UBTech, asegurando que está claramente hecho por CGI.

"Cientos de robots" que podrían no ser reales

El tuit de UBTech incluye un vídeo en el que se muestran decenas e incluso cientos de robots Walker S2. En este sentido, aseguran haber completado la primera entrega masiva de robots humanoides del mundo, siendo proporcionados a los socios de la firma.

De base, los usuarios han puesto el foco sobre el vídeo, que si bien es realista, parece tener algunos problemas que hacen dudar de su veracidad. Uno de los primeros en poner el grito en el cielo ha sido el propio Adcock.

"Observe los reflejos en este robot y compáralos con los que están detrás. El robot de delante es real; todo lo que está detrás es falso", expone el CEO, que asegura que hay bastantes menos robots en el vídeo de lo que debería.

La clave, dice Adcock, está en estos reflejos. "Si ven una unidad principal que refleja varias luces del techo, eso delata que inequívocamente es CGI", sentencia el fundador de Figure AI en su hilo.

Citando de nuevo el vídeo de UBTech, Adcock advierte que el vídeo no especifica en ningún momento que esté hecho con CGI o con IA. "Esto se desprende del vídeo publicado por esta empresa china entregando estos robots 'falsos' a sus clientes".

Unas declaraciones que llegaron poco después de que los robots de Figure AI estuvieran presentes en el concierto del artista 'deadmau5'. En el escenario se pudieron ver algunos modelos Figure 02 en pleno concierto.

Lo cierto es que Adcock ha sido criticado en varias ocasiones por sus polémicas declaraciones en redes sociales, en las que ha respondido prácticamente a todos sus críticos uno por uno. Incluyendo otras firmas del sector.

Recientemente, el mismo Adcock afirmó ser de los primeros en implementar humanos autónomos reales en el "mundo real". Esto hizo que la compañía Agility Robots citara al CEO, que le respondió con sorna que "entraría en bancarrota en 12 meses".

No se sabe si el vídeo de UBTech es real o no, y desde luego la empresa no ha explicado que estas imágenes estén generadas por IA o que se haya usado CGI para desarrollarlas. Sin embargo, sí que han respondido (de forma indirecta) a Adcock.

Para ello, han publicado un vídeo sin editar de una de las tomas del metraje final, capturada con un dron FPV pasando entre los robots. La diferencia es que no hay etalonaje ni efectos de sonido; es un recurso de vídeo que muestra que efectivamente, hay cientos de robots en la nave de UBTech.

En este mismo metraje se ven estos clips sin editar, avelocidad normal y sin etalonaje. De nuevo, una respuesta clara a las críticas de Adcock pero sin responder directamente al CEO, que no ha realizado otra réplica.