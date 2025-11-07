Mr. Beast, el youtuber de los 450 millones de seguidores, abre su primer parque de atracciones: cuesta 66 dólares la entrada

Es ciertamente imposible que alguien en España no conozca a Mr. Beast, el 'youtuber' más grande del mundo que amasa cientos de millones de suscripciones en YouTube. Una personalidad que ha sorprendido a sus usuarios con su nuevo parque temático en Arabia Saudí.

Ha sido el mismo Jimmy Donaldson el que ha anunciado en X (antes Twitter) la apertura de Beast Land en la zona de Riad, en Arabia Saudí. Por supuesto, las preguntas sobre el lugar de esta inauguración no se han hecho esperar.

Y es que Donaldson asegura que Riad (Riyadh) es el "centro del mundo". "La mayoría de mi público está fuera de Estados Unidos y tenemos muchos fans en Oriente Medio". Lo cierto es que hay mucho más que eso, incluyendo una fuerte inversión monetaria por parte del país para lavar su imagen.

El parque 'Beast Land' abrirá

La apertura tendrá lugar la semana que viene y aglutinará una serie de juegos personalizados, inspirados de forma directa en varios de los vídeos más importantes del youtuber. "Tendremos el muro de premios más grande del mundo", ha dicho Donaldson.

En un hilo de X, el youtuber ha detallado varios de los juegos que se podrán ver en este parque. Un ejemplo de ello es Tower Siege, donde los usuarios cargarán bolas en "catapultas reales" para encajarlas en tubos gigantes "de 60 pies".

Next week Beast Land our brand new theme park opens!!!! We built custom games modeled after our videos that don’t exist ANYWHERE else and will have the world’s largest prize wall :D pic.twitter.com/CdNvme2xG2 — MrBeast (@MrBeast) November 6, 2025

Ya ha puesto en marcha la venta de entradas del lugar, y la fecha de inauguración: el próximo 13 de noviembre en Arabia Saudí. Todas las imágenes del parque son modelos en 3D renderizados que representarán el parque.

En este sentido, el creador de contenido explica que pensaron en todo el parque "desde 0", creando juegos específicos que a él le encantaría jugar. Habrá juegos originales junto a "montañas rusas y atracciones" más convencionales.

Lo cierto es que la excusa de Mr. Beast sobre la zona de inauguración no tiene mucho sentido. La realidad es que Mr. Beast firmó un contrato con Riyadh Season, el festival de entretenimientos y deportes organizado por la Autoridad General de Entretenimiento (GAE) del país.

Informes de mayo de este mismo año mostraban a Turki Alalshikh, presidente de la GAE, firmando el acuerdo exclusivo con Mr. Beast para producir contenido exclusivo y lanzar experiencias "de talla mundial" para esta nueva temporada.

Drop Zone is also exciting!! 6 people are standing on trap doors. A button lights up in front of each player and whoever presses it last, gets dropped. Last remaining gets the most points. pic.twitter.com/YGGbuuxufq — MrBeast (@MrBeast) November 6, 2025

De hecho, el mismo Mr. Beast estaba presente en el acuerdo, que por supuesto incluía el parque temático Mr. Beast, llamado por aquel entonces MrBeast Park. Los usuarios ya han reprochado a Donaldson la falta de transparencia en este anuncio.

El anuncio de Mr. Beast es uno más entre una caterva de inversiones, espectáculos y eventos que ha protagonizado una Arabia Saudí obsesionada por lavar su imagen y aumentar su presencia en distintos campos comerciales.

Fue el caso del festival de comedia de Riad celebrado recientemente en la ciudad, que contó con algunos de los rostros más llamativos del entretenimiento cómico. Entre ellos veíamos a Bill Burr, Dave Chapelle o Kevin Hart, entre otros.

La industria saudí lleva meses provocando terremotos a cada cual más grande por sus movimientos en estos mercados. Otra muestra de esto la vimos con la adquisición de la firma de videojuegos Electronic Arts por nada menos que 47.000 millones de euros.

Middle of the world because a majority of my audience is outside America and we have a big middle eastern fan base. Wanted to give them a chance to participate! — MrBeast (@MrBeast) November 6, 2025

Darío García de Viedma, investigador en política tecnológica y digital del Real Instituto Elcano, dejó claro que todas estas inversiones y espectáculos tenían dos principales líneas de cambio para lavar la imagen del país y, sobre todo, modificar sus fuentes de ingresos.

Viedma explicó a EL ESPAÑOL - Omicrono que en un primer paso, Arabia Saudí deseaba pasar de la economía del petróleo "a lo que mueve el mundo ahora: los datos y la tecnología".

En segundo lugar, Arabia Saudí estaba deseosa de modificar "la percepción que se tiene fuera del país. Por eso también hay una inversión enorme en un sector con tanta repercusión como el de los deportes". Aquí por ejemplo entró en juego el fichaje polémico de Cristiano Ronaldo en verano de este mismo año.

Lo más sorprendente es que la propia web de compra de entradas de Beast Land está englobada dentro de la Riyadh Season 2025, por lo que es obvio el origen de este emplazamiento. Las entradas podrán variar de precio dependiendo del número de juegos a los que se quiera acceder.