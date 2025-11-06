El iPhone Air sigue vivo: el móvil ultradelgado de Apple recibiría nuevas generaciones en un futuro según rumores

Es un hecho que los iPhone 17, en su conjunto, son móviles excelentes. Llevan ya un tiempo en España, tanto los modelos iPhone 17 Pro como sus variantes más 'sencillas' como serían los brutales iPhone 17.

¿Qué pasa entonces con el iPhone Air, el móvil ultradelgado de Apple? Ya comienzan a salir algunos rumores y reportes que relatan que efectivamente, tendremos varias generaciones en el horizonte de este concepto.

Y es que en los últimos meses habían aparecido otros informes sobre una demanda supuestamente reducida de estos teléfonos, lo que habría llevado a que Apple redujera tanto la fabricación de estos teléfonos como sus envíos.

El iPhone Air tendrá renovaciones

El informe viene de un análisis realizado por JP Morgan, en el que aseguran que los iPhone Air de segunda y de tercera generación siguen, más o menos, en activo. Tanto es así, que llegan incluso a establecer una hoja de ruta con las renovaciones.

En su infografía sobre las futuras generaciones de iPhone, con datos presumiblemente extraídos de cadenas de suministro, JP Morgan detalla la idea de hasta dos generaciones adicionales de iPhone Air.

JP Morgan believes the iPhone Air 2 is very much planned



JP Morgan and most bank analysts are VERY good at getting information like this from supply chain https://t.co/JoZfrhG1tr pic.twitter.com/5YHLHQL5jF — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 5, 2025

En una de estas tablas hablan de los supuestos iPhone 18 y los iPhone 19, que según los últimos rumores, no se llamarían así. Se habla de que Apple podría saltarse un número para coincidir los iPhone 20 con su vigésimo aniversario.

En estas familias, Apple seguiría apoyando los iPhone Air, aunque sin cambios sustanciales más allá del apartado fotográfico. Los iPhone 18 Air e iPhone 19 Air (o más bien, iPhone Air 2 y 3) tendrían mejores cámaras con más resolución y apertura variable.

El analista Max Weinbach publicó esta comparativa en la que figuran estas dos supuestas generaciones de iPhone Air, recordando que tanto JP Morgan como otras entidades bancarias suelen acertar gracias a la fiabilidad de la información recogida.

Si Weinbach está en lo cierto, entonces podríamos pensar que esta información proviene directamente de una cadena de suministro por parte de Apple, en la que se estarían planeando estos momentos.

iPhone Air demand has fallen short of expectations, leading the supply chain to begin scaling back both shipments and production capacity. Most suppliers are expected to reduce capacity by more than 80% by 1Q26, while some components with longer lead times are expected to be… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 22, 2025

En caso de tomar esta tabla como cierta, veríamos los iPhone Air 2 en la segunda mitad de 2026 y el iPhone Air en la segunda mitad de 2027, junto al esperado plegable para el año que viene. Sin embargo, hay un detalle revelador.

JP Morgan asegura que los iPhone 18 estándar se lanzarían más tarde, junto a los iPhone 18e. Es decir, que en la primera presentación de mitad de año, Apple presentaría los iPhone 17 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y los iPhone plegables.

Directamente en los iPhone de la gama 19 (o 20) no hay un modelo estándar reflejado, presumiblemente por las fechas. Y lo cierto es que este cambio tiene todo el sentido del mundo.

Salvo este año concreto, los iPhone de la gama base han estado manteniéndose sin cambios sustanciales desde hace unas generaciones. Se espera que los iPhone baratos, los de la gama 'e', sigan esta misma vía.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Por ende, tiene sentido que Apple centre sus primeras presentaciones en los iPhone de gamas superiores (Air, Pro, Pro Max y Fold) y luego reserve sus modelos más básicos (iPhone, iPhone 1Xe) para más adelante, en un lanzamiento de menor relevancia.

Queda mucho para ver si JP Morgan ha acertado o si por el contrario los de la manzana mordida mantienen sus planes y sigue siendo conservadora. Sin duda, 2026 promete ser un año de grandes cambios para los iPhone.