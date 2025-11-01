Adiós al Rolex Submariner: uno de los relojes icónicos de Seiko vuelve con una exclusiva edición muy limitada

Los más aficionados a la relojería en España viven un momento dulce. Seiko lleva meses afianzando sus colecciones con modelos de última generación, junto a ediciones ultra limitadas que apenas rozan las 2.000 unidades. Ahora, la relojera japonesa repite jugada.

Hablamos del Seiko 1968 Heritage Diver's GMT, un modelo de lujo que se inspira en el ya conocido reloj con el que comparte nombre del año 1968. La diferencia es que esta versión estará disponible en una tirada increíblemente limitada.

Concretamente, Seiko comercializará apenas 500 unidades en todo el mundo a un precio de 1.900 euros por dispositivo. Por supuesto, contamos con lo último en especificaciones, que incluye un calibre 6R54 y una duración de batería de 72 horas.

El Prospex más lujoso y exclusivo

El 1968 Heritage Diver's GMT está incluido en la línea Seiko Prospex, con modelos destinados al buceo y a la exploración submarina, además del deporte y la aventura. Este reloj se sitúa como un modelo mucho más especial.

A su calibre 6R54 hay que sumarle la función GMT para mostrar la hora en dos zonas horarias de forma simultánea y una resistencia al agua hasta 300 metros. Le sigue un sistema de cierre con triple pliegue, con bloqueo de seguridad y liberación por botón.

Nuevo Seiko Prospex 1968 Heritage Diver's GMT. Seiko Omicrono

Desde Seiko explican que su nuevo Prospex incluye una caja y brazaletes de acero inoxidable cuyo bisel está compuesto en cerámica. El tamaño de su caja es de 13,3 milímetros de grosor, así como 42 mm de diámetro y 48,6 mm de longitud.

La caja dispone de un número de serie grabado directamente en su fondo, junto a un cristal de zafiro que protege por completo la esfera principal. Por supuesto, no falta en su construcción un bisel giratorio unidireccional, con una corona de rosca.

Seiko ha incorporado a este reloj el ya conocido como sistema Lumibrite, en los índices y agujas de la esfera para que sean legibles incluso en completa oscuridad. La corona está atornillada y el cristal dispone de un tratamiento antirreflejo.

Tanto es así que desde la empresa detallan cómo cada una de las unidades del Prospex está numerada individualmente en la caja trasera, lo que asegura su autenticidad y exclusividad para los coleccionistas de todo el mundo.

Como decimos, esta tirada de 500 relojes se postula como una de las más exclusivas de Seiko: su única versión en plateado y dorado se podrá comprar en España por 1.900 euros, en noviembre de este año.