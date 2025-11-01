Adiós a los apagones: EcoFlow lanza una nueva estación de energía portátil con 3.000 W que cubre tus electrodomésticos

Las estaciones de carga se han puesto de moda en España, especialmente para aquellos a los que les gusta viajar en autocaravana o en furgoneta o coches camperizados. Unos dispositivos que ahora dan la bienvenida a la nueva serie DELTA 3 Max de EcoFlow.

La compañía, especializada en soluciones de energía portátil y renovable, ha lanzado la serie DELTA 3 Max, que está encabezada por el modelo insignia "Plus", que es la primera estación de energía portátil de 2 kWh de la industria que ofrece salida de CA de 3000 W (pico de 6000 W).

Una estación que también está equipada con la tecnología X‑Boost 3.0 y une el uso doméstico y exterior en un paquete potente y portátil. La nueva serie está ya disponible y con los siguientes precios: la DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) tiene un precio de 1.499 euros, la DELTA 3 Max (2048 Wh) de 1.299 €, y la batería extra DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) de 899 €.

Para todos los escenarios

El modelo estrella de la serie es el DELTA 3 Max Plus, que se convierte en la primera estación de energía portátil de 2 kWh de la industria que proporciona salida de CA de 3000 W (pico de 6000 W). Con X‑Boost 3.0, puede hacer funcionar de manera segura dispositivos de hasta 3900 W, cubriendo casi todos los electrodomésticos.

Entre ellos se incluyen desde refrigeradores hasta lavadoras, así como equipos de alta demanda para acampar, viajar en vehículos recreativos y algunas actividades fuera de la red. También cuenta con tecnología de 'Prioridad de Salida Inteligente' que brinda a los usuarios un control preciso sobre a dónde va su energía.

Asimismo, este modelo dispone de protección inteligente contra sobrecarga y cinco métodos de carga versátiles. Con la carga ultra-rápida X‑Stream 3.0, la DELTA 3 Max Plus (2048Wh) puede recargarse del 0 % al 80 % en 47 minutos a través de energía de CA, y el modelo Max tarda solo 51 minutos.

Los usuarios también pueden cargar a través de paneles solares o alternadores. El modelo Plus ofrece igualmente una independencia energética ampliable de 2 kWh a 10 kWh con baterías adicionales inteligentes EcoFlow compatibles, suficiente para mantener circuitos esenciales del hogar durante días o soportar sistemas exigentes fuera de la red.

Por su parte, el modelo DELTA 3 Max (2048Wh) ofrece una salida de CA de 2400 W (pico de 4800 W) en una versión más ligera. Ambos modelos DELTA 3 Max vienen con química de batería LFP duradera, arquitectura de seguridad X‑Guard 3.0 y protección avanzada BMS.

Las dos estaciones de carga alcanzan hasta 10 años de vida útil y respaldados por hasta cinco años de garantía (incluye 3 años de garantía estándar y 2 años de garantía extendida disponible tras el registro en la aplicación EcoFlow). Otro detalle interesante es que la estructura CTC (Celda a Chasis) de grado automotriz asegura un rendimiento estable en cualquier momento y lugar.

La DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) está preparada para condiciones extremas: se carga desde 0 °C, opera hasta –10 °C y puede almacenarse entre –10 °C y 45 °C. Con el sistema X‑Quiet 3.0, su ruido no supera los 30 dB, manteniéndose casi inaudible en cualquier entorno.

Además, el modelo Plus es la única estación portátil de 2 kWh con SAI de 10 ms y protocolo HID, capaz de proteger al instante equipos sensibles como servidores NAS, duplicando la velocidad de respuesta promedio del sector.