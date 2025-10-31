Xiaomi va a por Dyson con su último aspirador de mano sin cables: potencia y diseño para conquistar tu casa

Xiaomi tiene planeado asaltar el hogar de los usuarios en España, con una plétora de electrodomésticos que harán las delicias de los más sumergidos en su ecosistema de hardware.

Lo último de la empresa china no es otra cosa que una aspiradora sin cables, ultrapotente y que tiene varios sistemas inteligentes para adaptarse a distintos tipos de escenarios concretos. Y lo mejor: ya ha aparecido en Xiaomi Global.

Se trata de la Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max, la nueva aspiradora de Xiaomi que entre otras cosas, posee una potencia bruta de 25.000 Pa y una batería un 50% mayor respecto a generaciones pasadas.

El aspirador potentísimo de Xiaomi

La clave de la Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max no es otra cosa que la potencia. Dispone de una potencia de succión de 25.000 Pa, el equivalente a 280 AW, lo que supone una mejora del 51% en este ámbito.

En este sentido, juega un papel protagónico un motor de alta velocidad sin escobillas integrado directamente en la parte superior del mango, junto a una tecnología de 14 ciclones integrados que está aderezado con una tecnología de filtrado de 5 fases.

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max. Xiaomi Omicrono

La batería es, junto a la potencia, el punto álgido de la Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max. Integra una autonomía que en palabras de Xiaomi, se puede extender hasta los 90 minutos gracias a su batería de 4.000 mAh.

No faltan los clásicos modos de limpieza inteligentes que además se ajustan de forma automática a la suciedad del ambiente. Se dividen en 3; el modo de ahorro de energía, un modo 'turbo' y un modo automático que se basa en un sensor de polvo inteligente.

Otro añadido de este aspirador muy conveniente es la pantalla LED que además sirve como centro de control del aspirador. Nos mostrará la batería, y nos permitirá elegir el modo de limpieza.

Un aro LED de su alrededor nos indicará cuán limpia está la superficie que estamos aspirando. Si el anillo está en azul, es que está limpio. Si está ligeramente sucio o sucio directamente, los anillos serán amarillos y naranjas, respectivamente.

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max. Xiaomi Omicrono

Por supuesto, el aspirador monta algunas de las ventajas vistas en otros tantos modelos de la firma china, como una iluminación LED en la parte del cepillo y una estructura de separación entre el aire y el polvo para evitar la saturación de polvo en los filtros.

Filtros que, por cierto, acaban con el 99,98% de las partículas microscópicas del aire, en un conjunto de 5 fases que mantiene limpio el aire expulsado. En el primero, se separa el polvo del aire y en el último, se eliminan las partículas finas.

No tendremos que preocuparnos si tenemos mascotas en casa. Xiaomi ha ideado un cepillo eléctrico anti-enredos con luz integrada con una succión mejorada que elimina los mechones de pelos colgados y enredados.

Un detalle interesante es que Xiaomi ha añadido un cabezal especial para animales, que entre otras cosas nos otorga la posibilidad de cepillar a nuestros animales y eliminar el pelo muerto de su cuerpo fácilmente.

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max. Xiaomi Omicrono

La Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max también es un aspirador increíblemente versátil, con un tubo de ángulo ajustable que además se puede modificar con varios accesorios para adaptar la limpieza a nuestras necesidades.

Un ejemplo de esto es el cabezal con tubo extensible, para succionar la limpieza de superficies altas con un simple gesto de mano. Podremos escoger el tipo de barra que queramos y el cabezal idóneo para las situaciones más inesperadas.

Xiaomi asegura que esta aspiradora es ideal para interiores de coches, hogares y superficies tanto duras como textiles, que van desde portátiles hasta sofás, pasando por camas de perro y mucho más. De ahí que dispongamos de varios cabezales para cada superficie.

Toda la suciedad queda recogida en un compartimento de polvo bastante grande, de 800 mililitros que por si fuera poco integra un sistema de vaciado de un único botón. Su filtro, por cierto, también es lavable.

Desgraciadamente, el Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max todavía no tiene precio en España, aunque dado el ímpetu de Xiaomi por traer sus electrodomésticos a Europa, no deberíamos esperar mucho para verlo en nuestros mercados.