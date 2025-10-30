"Jamás construiremos robots sexuales con inteligencia artificial", la tajante posición del jefe de IA de Microsoft

Novias virtuales, novias creadas con inteligencia artificial e incluso contenido pornográfico generado con IA. La tecnología del momento se ha dado de bruces con la realidad del sexo en Internet, y parece ser que Microsoft es consciente de ello.

El actual director ejecutivo de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, ha explicado la postura de Microsoft ante la perspectiva de desarrollar futuros robots sexuales que puedan satisfacernos. La respuesta ha sido un tajante y sonoro "no".

Más concretamente, ha afirmado que los de Redmond jamás construirán robots sexuales. No solo eso; Suleyman ha aclarado que las personas siempre irán "en primer lugar" y que crearán software para "empoderar a las personas".

Nada de robots pornográficos

Desde que la inteligencia artificial pasara a ser una tecnología principal en nuestras vidas, han surgido todo tipo de sistemas, modelos de IA y métodos para usarla en un contexto sexual. Las novias virtuales o las apps para generar deepfakes son ejemplos de ello.

La relajación de OpenAI en torno a los contenidos sexuales tratados en su chatbot ChatGPT y la capacidad de Grok de Musk de generar contenido para adultos (e incluso dañino en muchos casos) son hechos que no han pasado desapercibidos para MIcrosoft.

Escena de la serie 'Futurama'.

En una entrevista con el portal MIT Technology Review Suleyman responde a una serie de cuestiones sobre la IA. En un momento dado, el entrevistador le pregunta sobre vender experiencias relacionadas con el sexo, como la idea de que una IA interprete roles personalizados.

"Nunca fabricaremos robots sexuales", afirma tajante el directivo. "Es triste que tengamos que ser tan claros al respecto, pero esa no es nuestra misión como empresa", apostilla Suleyman.

"La alegría de estar en Microsoft es que, durante 50 años, la empresa ha desarrollado software para empoderar a las personas, para priorizarlas. A veces, como resultado, eso significa que la empresa avanza más despacio que otras startups [...]".

Suleyman aprovecha para explicar que los modelos de IA de Microsoft tendrán como principal atractivo fomentar "una relación significativa", que se preocupe "por ser fluida, lúcida y amable. "Sin duda, posee inteligencia emocional", determina el ejecutivo.

Aún con todo, Microsoft (o al menos, Suleyman) no se cierra en absoluto a la idea de crear una IA con personalidad. De hecho, sus modelos como Real Talk sí que tienen estas personalidades definidas, pero con límites claros.

Este modelo concreto "es un poco más atrevido. Es un poco más descarado, un poco más divertido". Si el usuario intenta flirtear con él, este será clarísimo y establecerá ciertos límites. "Mira, eso no es para mí", dirá el modelo, según Suleyman.

Unas declaraciones que llegan justo después de que OpenAI completase su conversión en una empresa con un ánimo de lucro, renovando su alianza con una Microsoft cada vez más poderosa en este terreno.

Hace tiempo ya que Sam Altman anunció que en diciembre, permitirían el contenido erótico para cuentas de adultos verificados, junto a una implementación de controles relativos a la edad más completos y definidos.