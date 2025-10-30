Aldi lanza una rompedora freidora de aire: vertical, con doble cesta y cuesta menos de 90 euros este fin de semana
La cadena de supermercados ha sorprendido con un modelo único, que ocupa menos espacio y que permite cocinar dos platos al mismo tiempo.
Más información: El revolucionario invento vasco para cocinar mucho más rápido: puede preparar un chuletón de 1 kilogramo en sólo 10 segundos
Las freidoras de aire se han convertido en el gadget de cocina por antonomasia en España. Ya hay modelos que incluso cuentan con un doble cestillo, o que no ocupan espacio en la cocina para optimizar nuestro tiempo al máximo.
Aldi lo sabe y por ello ha lanzado una sorprendente freidora de aire vertical, muy similar a la propuesta viral de Ninja y que en este caso cuesta bastante menos que su rival: 89,99 euros este próximo fin de semana.
Esta freidora, que cuenta con una potencia de 2.400 W, integra una capacidad total de 8 litros y una pantalla táctil en vertical para poder ajustar la potencia, los modos preestablecidos y otros parámetros del dispositivo.
La freidora vertical de Aldi
El factor de forma es casi idéntico al modelo de Ninja que probamos en EL ESPAÑOL - Omicrono; el Ninja Double Stack XL, con una capacidad ligeramente superior de 9,5 litros y dos cajones superpuestos.
La idea detrás de esta versión de Aldi es ofrecer una variante más barata, pero con un precio menor y un factor de forma casi idéntico. Dos cestillos antiaderentes, con programación independiente con 4 litros para cada uno conforman el dispositivo.
El diseño vertical, al igual que el dispositivo de Ninja, ayuda a que sea más fácil de almacenar en la cocina, ocupando menos espacio en la encimera y facilitando el cocinado de hasta dos platos al mismo tiempo.
Cada una de las cestas se puede gestionar de forma independiente, con controles de tiempos y temperaturas únicos para cada compartimento. Además, podremos usar una gama de accesorios de nueva hornada para la freidora.
Aldi, junto a este dispositivo, ha lanzado moldes de silicona, pulverizadores de aceite y pinzas de acero inoxidable para potenciar este dispositivo. El objetivo no es otro que mejorar drásticamente el uso de una freidora ya peculiar de por sí.
Recordemos que esta freidora de aire cuesta 89,99 euros, por lo que a caso práctico estaríamos pagando por dos freidoras de 4 litros unidas en un mismo dispositivo por 45 euros cada una, lo que está bastante bien.
Por otro lado, la cadena de supermercados ha lanzado una sandwichera XL, con 4 compartimentos y 1.800 W para tostar hasta cuatro bocadillos al mismo tiempo. Otras bondades incluyen un recubrimiento antiadherente y una regulación automática de temperatura.