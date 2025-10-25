Los mejores auriculares de JBL reciben una nueva edición especial para rivalizar con los AirPods Pro 3

Si hablamos de sonido en España, es difícil que no nos vengan a la cabeza productos de la firma JBL. Ya sea por sus recientes altavoces JBL Flip 7 o sus barras de sonido 'desmontables', la compañía ha mostrado una innovación brutal en sus últimos lanzamientos.

Es lo que ocurre con sus JBL Tour PRO 3, sus últimos auriculares inalámbricos que destacan por tener una práctica pantalla externa con la que controlar el multimedia. Ahora, JBL le ha dedicado una edición especial con un nuevo acabado.

Se tratan de los JBL Tour PRO 3 spetial edition que incluyen un color azul medianoche, con detalles en tonos cobrizos que buscan ofrecer una estética más cercana a lo premium.

Los JBL Tour PRO 3 en un nuevo color

Los JBL Tour PRO 3 son un intento más de la empresa por contraatacar a los AirPods Pro de Apple, que recientemente se actualizaron con su nueva y tercera generación. La empresa busca luchar con un acabado de alta gama en sus auriculares.

Estos dispositivos incorporan algunas de las mejores innovaciones de la firma; por ejemplo, la llamada Smart Charging Case sirve como transmisor de audio inalámbrico, al poder conectarse de forma sencillísima a cualquier sistema de entretenimiento.

JBL Tour PRO 3 en azul oscuro. JBL Omicrono

El estuche de carga es su gran baza. Además del sistema de transmisor de audio inalámbrico, el estuche monta una práctica pantalla táctil que se puede personalizar y que proporciona información importante de los auriculares.

Con esta pantalla es posible responder llamadas y comprobar el nivel de batería restantes de los JBL Tour PRO 3, entre otras cuestiones. También sirven para aprovechar mejor el sistema Auracast, para mantenernos conectados mientras nos movemos.

Por el resto, JBL ha seguido manteniendo las principales ventajas que hacen a estos auriculares únicos, como su compatibilidad con Hi-Res Audio en calidad de 24 bits y la cancelación de ruido activa que presentan estos dispositivos.

No son las únicas. Los JBL Tour PRO 3 disfrutan de una brutal conectividad con Bluetooth 5.3, Auracast, LDAC y un set de 6 micrófonos idóneos tanto para la cancelación de ruido como para realizar llamadas.

Cabe aclarar que tanto los modelos Latte como Black seguirán estando disponibles en la tienda de JBL. Eso sí, esta versión especial estará disponible en noviembre al mismo precio que el resto de acabados lanzados por la empresa de audio.