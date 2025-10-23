Nike lanza Project Amplify, las primeras zapatillas del mundo propulsadas con motor para correr más rápido sin cansarte

Nike es una empresa en España que ha llamado la atención en los últimos años por sus innovaciones tecnológicas, con ejemplos como sus Air Max 1000, zapatillas impresas en 3D desarrolladas con Zellerfeld.

No obstante, la sorpresa ha sido todavía mayor gracias a Project Amplify, el primer sistema de zapatillas propulsadas del mundo que ya ha sido presentado por parte de Nike en un comunicado.

Hablamos de un conjunto de zapatillas que servirán tanto para caminar como para correr que pretenden conseguir que los atletas vayan "un poco más rápido y más lejos cada día", siendo una suerte de 'exoesqueleto' para los zapatos.

El primer sistema de zapatillas propulsadas

Nike acaba de presentar Project Amplify, el considerado por la firma como el primer sistema de zapatillas propulsadas del mundo que busca potenciar nuestros actos a la hora de caminar y correr sin esfuerzo.

Project Amplify ha sido diseñado específicamente para mejorar y potenciar el movimiento natural tanto de la parte baja de la pierna como en el tobillo, gracias a un complejo mecanismo aderezado con un motor, una correa y una batería recargable.

Project Amplify. Nike Omicrono

Desde Nike afirman haber desarrollado este sistema con algoritmos de movimiento en base a investigaciones de Nike Sport Research Lab. Además, es el primer producto desarrollado en conjunto con Dephy, una compañía robótica centrada en el movimiento.

El resultado es un sistema con una batería de muñeca recargable, una correa de transmisión y un motor incorporados. Las zapatillas como tales están 'envueltas' en este mecanismo, incorporando por el camino unas placas de fibra de carbono.

Básicamente, Nike explica que es posible usar las zapatillas sin el propio sistema robótico, aunque obviamente se pierde la función principal: ayudar al usuario a recorrer mayores distancias de forma más fácil.

En palabras de Nike, Project Amplify pretende hacer "que el running suave, el jogging y el andar sea más fácil y divertido, centrándonos en quienes corren a un ritmo de entre 6 y 7:30 minutos por kilómetro".

Project Amplify. Nike Omicrono

El sistema se comportará como "un segundo par de músculos más en las piernas", buscando que el atleta vaya más rápido y más lejos con un esfuerzo reducido, otorgando más potencia para el movimiento diario de las piernas.

De hecho, desde Nike aclaran: Project Amplify no está ni mucho menos dedicado para runners extremos, que "buscan recortar segundos en sus tiempos".

Los tiempos que menciona Nike no son casuales. La compañía explica que han realizado pruebas con el NSRL en los que han participado un buen puñado de atletas. Nike dice que dichos atletas sienten el sistema "como una extensión de su cuerpo".

"Hace que al caminar o correr cuesta arriba parezca que están en terreno llano", apostilla Nike, que añade que con Project Amplify "pasarán de recorrer un kilómetro en 7 minutos y medio a hacerlo en solo 6 minutos".

Project Amplify. Nike Omicrono

Michael Donaghu, vicepresidente de Create the Future, Emerging Sport and Innovation de Nike, ha asegurado que Project Amplify, en esencia, "añade un poco más de potencia a tus pasos de forma natural".

Aún así, desde Nike aclaran que Project Amplify no es algo necesariamente nuevo. "El día en el que Bill Bowerman vertió goma en la gofrera de su familia, fue el inicio de una aventura para generar más movimiento y modelar el futuro del deporte".

Es importante destacar que Project Amplify no es aún un producto comercializable; está en fase de pruebas junto con Dephy, con la esperanza de lanzarlo en forma de producto en los próximos años, sin fecha determinada.