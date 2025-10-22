El cambio del iPhone de 2027 que no esperabas: Apple hará un ambicioso ajuste el modelo que celebrará el 20 aniversario

El lanzamiento de los iPhone 17 en España ha sido increíblemente bien recibido. El problema es que ha generado mucha expectación en torno a los iPhone 20, los iPhone que conmemorarán el 20.º aniversario de esta gama de teléfonos.

Tanto, que Apple habría decidido adelantar la fecha de lanzamiento de estos modelos, saltándose un número. Rumores provenientes de Corea del Sur establecen que los iPhone 20 se lanzarían un año antes para coincidir con el 20.º aniversario de estos dispositivos.

Así, Apple lanzaría estos iPhone 20 en 2027, eliminando de la ecuación los iPhone 19 y ajustar así la línea de lanzamientos de teléfonos de la manzana mordida. Y no faltan antecedentes que verifican esta información.

El iPhone 20 llegaría en apenas 2 años

El primer e histórico iPhone se lanzó el 29 de junio del año 2007, cuando Steve Jobs subió al escenario para dar a conocer la revolución que llevaban meses gestando. El primer auténtico smartphone, adelantado a su época.

Este primer teléfono sentó las bases de lo que conocemos hoy en día como un teléfono inteligente. Tanto, que el primer teléfono de Android tuvo que ser rediseñado porque no tenía siquiera pantalla táctil.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

Justo 10 años después, Apple lanzó el iPhone X, que de nuevo hizo historia en los anales de la telefonía. Su diseño rompedor con notch nos abocó a una completa generación de teléfonos donde primaba el efecto 'todo pantalla'.

Pero, si el iPhone cumple 20 años el próximo 2027, ¿por qué se debería llamar iPhone 19 en lugar de 20? La 'culpa' la tiene la familia de iPhone Xs, Xs Max y Xr, los iPhone que marcaron el 2018 y que iniciaron la fiebre por lanzar varios iPhone en lugar de uno.

Luego, en 2019, llegaron los iPhone 11 y así sucesivamente, hasta hoy. En 2020 los iPhone 12, en 2021 los iPhone 13, etcétera. Si no hubiesen existido los iPhone Xs, la nomenclatura de estos teléfonos seguiría su curso normal.

Heo Moo-yeol, investigador de la firma Omdia de análisis de mercado, cree que Apple omitirá un número y pasará de los iPhone 19 directamente a los iPhone 20, siguiendo la tradición de lanzar el iPhone 20.

iphone Xs del 2018

También se ha hablado sobre el nombre de estos teléfonos, que podrían llegar a llamarse iPhone XX, aunque hay quien ha sugerido que se llamarán iPhone 20th. El problema con los iPhone Xs no es el único motivo.

Los rumores hablan de que los iPhone de la gama 20 serían los iPhone más avanzados hasta la fecha, con un rediseño más drástico incluso que el que hemos visto en los iPhone 17, con los módulos de cámara traseros.

Las habladurías imaginan un iPhone que directamente no tuviera bordes de pantalla, afianzando la ilusión de un dispositivo compuesto por una única pieza de vidrio. Un teléfono que además no tendría recortes.

Es decir, que por primera vez, los iPhone incorporarían las cámaras y los sensores de Face ID bajo el panel, consiguiendo al fin el prometido efecto de 'todo pantalla'. Vista la historia del pasado, es factible pensar algo así.