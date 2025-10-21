Amazon quiere jubilar a más de medio millón de empleos usando robots, según documentación filtrada

Amazon no es solo una de las empresas más grandes del mundo, sino una de las firmas que más empleo genera. Aun así, no faltan titulares en España que prometen un futuro con robots repartidores de nueva generación.

Parece que ese futuro está cada vez más cerca. Según ha adelantado una investigación del The New York Times, Amazon estaría preparándose para sustituir nada menos que 600.000 trabajadores humanos por robots.

Citando documentación interna, TNYT detalla cómo los directivos de la firma estarían buscando una revolución laboral, que acabase con la automatización de más de medio millón de empleos hasta ahora ocupados por personas.

Más de medio millón de trabajadores sustituidos

La documentación revisada por el medio angloparlante refleja un intenso ímpetu por automatizar áreas de la infraestructura de Amazon que actualmente llevan a cabo los trabajadores humanos de la firma.

La idea es reducir la ya ingente fuerza laboral que Amazon posee en los Estados Unidos, cediendo el testigo a unos robots que puedan realizar estas tareas sin demasiado esfuerzo, ahorrando costes por el camino.

Robot Proteus de Amazon. Amazon Omicrono

Y es que desde 2018, el conjunto de empleados que engrosa las listas de Amazon roza los 1,2 millones. Los equipos destinados a esta automatización esperan que la compañía pueda evitar la contratación de otros 160.000 operarios.

Todo esto, eso sí, con la esperanza añadida de vender hasta el doble de productos al volumen actual para el año 2033. Un plan que arrojaría la ya temida cifra de 600.000 personas que no acabarían contratadas por Amazon.

Tal es la situación que los documentos mencionados anteriormente reflejan el objetivo impuesto por Amazon para automatizar nada menos que el 75% de sus operaciones, con cada vez menor mano de obra humana.

Los equipos de robótica de Amazon serían clave para esta transición, que buscaría casi a toda costa este futuro automatizado. Incluso se ha estado construyendo un relato público de cara al descontento que todo esto generaría.

Proteus, el robot de Amazon Amazon Omicrono

Ante la pérdida de empleos masiva resultante de estas iniciativas, Amazon construiría una imagen de "buen ciudadano corporativo", que limpiase la imagen de la firma y que evitasen los términos clave de esta transición.

Es decir, que a la hora de hablar de aspectos como robótica o inteligencia artificial se evitarían los términos como IA o "automatización". También se afianzaría una idea de 'colaboración' entre humanos y robots no muy adecuada a la realidad.

Teniendo en cuenta el alcance de Amazon en el territorio estadounidense, se podría dar una inevitable oleada de iniciativas similares a lo largo de las empresas privadas que actualmente ofrecen empleo en el país.

Así, otras firmas con una gran fuerza laboral humana podrían afianzar su apuesta por una automatización robótica resultando en todavía más empleos perdidos y en menos puestos de trabajo humanos.

El robot humanoide de Amazon. Amazon Omicrono

Áreas clave de Amazon estarían empecinadas en lograr este plan de automatización extrema, con planes especializados para las divisiones de robótica e ingeniería que llevarían a 3.000 empleados corporativos desarrollando estas operaciones.

Ya había antecedentes

Lo cierto es que esto no ha sorprendido a muchos. Los entornos industriales cada vez dependen más de los robots, y aunque en España aún son un concepto casi futurista, en EE.UU están más y más extendidos.

Robot bípedo Digit, de Agility Robotics, entregando un paquete. Agility Robotics Omicrono

Amazon lleva años dando visos de esta automatización con el lanzamiento de varios modelos de robots que ya operan en sus almacenes. Es el cao de Proteus, el que fue su primer robot móvil "totalmente autónomo" presentado en 2022.

Proteus estaba destinado a cargar y descargar carros de paquetería y mover género por los almacenes. Le siguió Vulcan, el robot de la firma capaz de 'sentir' como un humano, esta vez dispuesto en centros de distribución.

Quizás el elemento más claro de esta idea se vio en julio de este mismo año, cuando Amazon anunció que en sus almacenes ya operaban un millón de robots, casi tantos como los trabajadores humanos que posee la empresa.

De hecho, en ese mismo comunicado Amazon aclaró que el 75% de las entregas de paquetes a nivel global ya se hacen con máquinas, con formaciones en robótica dedicadas para sus operarios.