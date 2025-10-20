Un aspirador de mano que limpia con vapor a 180 grados: así es la última innovación de Roborock que llega a España

De un tiempo a esta parte, se están popularizando bastante los aspiradores que además de aspirar, valga la redundancia, pueden fregar o limpiar con métodos alternativos. Después de Dreame le toca el turno a Roborock, que ha lanzado su F25 Ultra.

Roborock ha dado a conocer en España su Roborock F25 Ultra, el primer y único aspirador premium ubicado en el país que limpia con vapor de agua a 180 grados. En este sentido, la aspiradora hace una combinación de vapor a altas temperaturas, agua y succión.

El Roborock F25 Ultra se vale además de varias certificaciones profesionales que hacen que el dispositivo sea totalmente compatible para su uso en hogares con mascotas o niños. Ya se puede comprar en España a un precio de 699 euros.

El aspirador ultrapotente de Roborock

Uno de los fuertes de este Roborock F25 Ultra, por no decir su punto más importante, es su sistema de limpieza con vapor que calienta el agua a 180 grados. El proceso de vapor, además de ser higiénico, cuida ciertos tipos de suelo delicados.

Un ejemplo. Según Roborock, el sistema puede matar el 99,99% de las bacterias y los alérgenos de distintos tipos. El vapor no produce desgaste en ningún tipo de suelo, incluyendo la madera. Le sigue una conveniente tecnología llamada WaveFlow.

Roborock F25 Ultra. Roborock Omicrono

WaveFlow es una variante de VaporFlow, el sistema con vapor anteriormente mencionado, que calienta el agua a 86 grados para atacar manchas duras, como aceite o grasa. No falta un sistema que previene la acumulación de sarro, aumentando la vida útil del producto.

Complementando con este sistema de vapor, el F25 Ultra de Roborock incorpora una succión de 22.000 Pa, con una presión descendente de 33 N que se encarga de la típica suciedad incrustada imposible de retirar si no es con herramientas adecuadas.

Monta además un rodillo de limpieza que alcanza esquinas y paredes, así como una iluminación LED de luz azul que ayuda a detectar polvo fino. En el cuerpo del F25 Ultra disponemos de un dispensador de detergente de 100 ml con 30 días de autonomía.

Siguiendo la estela de otros modelos, el aspirador de Roborock puede limpiar por debajo de los muebles con el diseño FlatReach 2.0, que permite que el F25 Ultra se acueste totalmente en el suelo.

Roborock F25 Ultra. Roborock Omicrono

Como si de un robot aspirador se tratase, podemos manejar el F25 para colarse por muebles de 12,5 metros de altura, consiguiendo un movimiento uniforme gracias a su sensor giroscopio incorporado y a su giro de cabezal de 70 grados.

Por supuesto, Roborock incluye una base de autolimpieza automática que también se sirve de este sistema de vapor a 180 grados y agua caliente a 90, que elimina las bacterias del rodillo en un 99,99%.

También destaca su rodillo JawScrapers, con un peine de 141 dientes de 3 mm y un raspador de presión que evita los enredos. La IA está presente, lógicamente, con algoritmos para detectar la fuerza de empuje y la tracción del usuario.

En este sentido juega un papel fundamental el Twist Assist, que regula la velocidad diferencial de las ruedas facilitando los giros. El depósito de agua en posición baja contribuye, dice Roborock, a un diseño más delgado y manejable.

Roborock F25 Ultra. Roborock Omicrono

La firma promete que en este proceso, se realiza una separación sólido-líquido-aire que mantiene el interior limpio y libre de todo residuo. Sus modos incluyen una opción de secado rápido de 5 minutos o un modo silencioso de 30 minutos.

Obviamente, el Roborock F25 Ultra es un aspirador totalmente inteligente, que se puede manejar desde la aplicación. Se puede manejar la cantidad de detergente dispensado, la intensidad de la limpieza, el ciclo de autolimpieza e incluso controlar de forma teledirigida el aspirador con FlatReach.