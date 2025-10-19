Razer eleva la calidad de tus 'streams' con su nueva webcam Kiyo V2: captura vídeo en 4K usando inteligencia artificial

Razer, la marca de estilo de vida para gamers, ha redoblado su apuesta con la renovación de su línea de webcams orientadas a creadores de contenido y profesionales, las Kiyo V2 y V2 X.

Se trata de dos modelos que no están orientados para hacer videollamadas —aunque también pueden hacerlo—, sino que presenta unas ambiciosas características con las que ofrecer una imagen y vídeo profesional de una forma fácil y sencilla.

La Razer Kiyo V2, está orientada para creadores, streamers y profesionales, combinando una impresionante claridad 4K a 30 FPS con optimizaciones inteligentes de IA y herramientas listas para realizar streamings que simplifican la configuración.

Dispone de un sensor Sony Starvis, lo que le lleva a ofrecer imágenes premium con la comodidad de una webcam pero con la ventaja de ir mejorando de la mano de un software adaptativo que permite a los creadores despreocuparse por completo gracias a la confianza de saber que el vídeo saldrá perfecto.

Esta webcam permite transmitir, grabar o participar en partidas con una captura del color de alto nivel incluso en entornos de poca luz. Logra codificar vídeo sin pérdida en formatos MJPEG, YUY2 y NV12, facilitando la edición posterior.

La compañía explica que se ha asociado con Reincubate, para integrarlo así en Camo Studio. Al llegar a la popular aplicación de vídeo ofrece funciones con IA como encuadre automático, segmentación del fondo o iluminación adaptativa.

Razer Kiyo V2 X Razer Omicrono

La Kiyo V2 también se integra dentro de Razer Synapse, lo que permite una accesibilidad y sencillez mayor a la hora de optimizar todas las opciones que ofrece la IA para mejorar las retransmisiones.

Así por ejemplo con la Mejora de Imagen con un Clic, la cámara web ajusta automáticamente la exposición, el balance de blancos y la reducción de ruido.

En el caso del Encuadre Automático, usa funciones inteligentes de panorámica, inclinación y zoom para mantener a los creadores perfectamente visibles, aunque se muevan.

Los efectos con IA, como el foco, el desenfoque y el reemplazo de fondo, permiten a los creadores transformar al instante su espacio visual. "Los controles, las superposiciones y las marcas de agua integrados refuerzan aún más la imagen de marca personal", explica la empresa a través de un comunicado.

La Razer Kiyo V2 X por su parte rebaja la calidad de grabación, sacando imagen a 1440P a 60 frames por segundo, pero mantiene la misma experiencia premium, así como su accesibilidad y configuración sencilla.

La empresa explica que esta cámara puede "ofrecer vídeos fluidos y nítidos con enfoque automático rápido, lente gran angular y micrófono integrado, lo que brinda a los creadores todo lo necesario para una imagen y un sonido excelentes desde el primer momento".

Con respecto al precio y a la disponibilidad, la Razer Kiyo V2 y la Razer Kiyo V2 X, ya se pueden comprar en España por 169,99 y 109,99 euros, respectivamente.