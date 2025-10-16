Microsoft dejará de fabricar la mayoría de sus productos en China: su calendario para mover su producción

España está siendo un asistente silente en las tensiones económicas sucedidas entre China y Estados Unidos. La política arancelaria de Donald Trump ha causado que firmas como Apple poco a poco dejen de fabricar algunos de sus productos allí.

Es justo lo que estaría pretendiendo Microsoft con su gama de dispositivos Surface. Según reporta Nikkei Asia, Microsoft estaría intentando trasladar la fabricación de sus dispositivos Surface y servidores de centros de datos fuera del país asiático.

Una medida que ya vendría de lejos, según Nikkei. En palabras del medio, Microsoft ya habría movido parte de la producción de servidores fuera de China y habría impulsado la producción de consolas de su actual generación Xbox Series en otros territorios.

Microsoft se aleja de los aranceles de Trump

El pasado 10 de octubre, el presidente Donald Trump anunciaba un arancel adicional del 100% después de acusar a Pekín de imponer severos controles de exportación y de adoptar "una postura extremadamente agresiva en materia comercial".

España también ha sido salpicada por esta política arancelaria, ya que el gobierno de Xi Jinping impuso aranceles provisionales al porcino. Toda la carne de cerdo desde hace un mes lleva un gravamen del 20% sumado al que ya tenían del 12%.

En este vaivén de tensiones económicas entre Estados Unidos y la propia China, Microsoft buscaría alejarse lo máximo posible. En este sentido, los de Redmond estarían preparándose para trasladar la fabricación de sus ordenadores y tabletas Surface fuera de China.

El cronograma previsto por Microsoft comenzaría como "muy pronto" en 2026. Los componentes que la empresa buscará sacar del territorio incluirán piezas y componentes varios, así como hardware y servidores dedicados a estos productos.

El objetivo no sería otro que evitar la incertidumbre de la guerra comercial que estos países llevan promoviendo desde prácticamente el inicio del mandato de Donald Trump. Hasta la división de Amazon Web Services (AWS) estaría planteándose trasladar parte de su cadena de suministro.

Citando a un directivo relacionado con la cadena de suministros de Microsoft, la empresa norteamericana espera "que todos estos productos puedan fabricarse fuera de China a partir del 2026, como muy pronto".

Ya el año pasado Microsoft comenzó a mover la producción de sus servidores lejos del territorio chino. Tom's Hardware cita una fuente que relata cómo la empresa de Satya Nadella buscaría que un máximo de un 20% de estos productos siguiera fabricándose en China.

Los desafíos, dicen directivos de Microsoft a Nikkei, son varios; la idea simple de desplazar la producción de las Surface y los centros de datos a la fase de componentes "es radical y muy desafiante, especialmente con un horizonte temporal como 2026".

Hace escasos días, Mark Gurman de Bloomberg detalló que Apple estaba pensando en expandir sus operaciones de fabricación en Vietnam, en un nuevo esfuerzo para disminuir progresivamente la dependencia de la compañía de China.