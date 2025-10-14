El iPhone plegable sería más barato de lo esperado: la clave estaría en este elemento totalmente fundamental

Los ojos en España están puestos en 2026, un año importantísimo para Apple. No es para menos, ya que servirá para que presenten sus nuevos MacBook con pantalla táctil y no menos importante, su primer móvil plegable, cuyas pantallas OLED ya están en producción.

El problema para muchos es el precio, que se estima que será superior a los 2.000 dólares. Ming-Chi Kuo, analista de cadenas de suministro, ha detallado que los iPhone 'Fold' serían sustancialmente más baratos gracias a una reducción de costes en la bisagra.

Y es que este componente, dice Kuo, bajaría su precio promedio de 100 a 120 dólares a unos nada desdeñables 70 u 80. Así, Apple podría reducir costes y mejorar el margen de beneficio.

El iPhone plegable, más barato

Kuo expone cómo se habría formado una compañía conjunta para la fabricación y la manufacturación de las bisagras que montarán estos teléfonos plegables: Shin Zu Shing (SZS) y Foxconn estarían uniéndose para estos pedidos de bisagra.

Es aquí donde entran en juego las reducciones en el precio. En palabras del analista, esta disminución en los costes se debe sobre todo a la optimización del diseño del conjunto que forma la pieza, así como la participación de Foxconn en su fabricación.

Concepto del iPhone plegable. Ming-Chi Kuo Omicrono

"Al beneficiarse de los recursos de expansión y a la propia capacidad de fabricación de Foxconn, la empresa conjunta ha captado una mayor proporción de pedidos", dice Kuo. Además, esta alianza ha tenido efectos en el mercado.

El experto sugiere que esta empresa habría conseguido cerca del 65% del total de los pedidos, con la empresa Amphenol ocupándose del 35% restante. En este sentido y respecto al precio de los plegables, se dibujan nada menos que dos escenarios.

El primero presentaría a una Apple con unos márgenes de beneficios más amplios, manteniendo el precio y ayudando a que la firma pueda expandir todavía más este concepto en generaciones futuras.

El segundo implicaría reducir el precio, ofreciendo un coste más agresivo para competir con otras firmas que ya han posicionado sus plegables en el rango de los 2.000 dólares, como serían Samsung, OPPO o Huawei.

Recordemos que los móviles plegables no tienen esos precios por nada. Son dispositivos increíblemente caros y complejos de diseñar, resultando en inversiones de I+D considerables para las empresas y en productos más de nicho que otra cosa.

Se espera que el iPhone plegable disponga de una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y una interna de 7,8. Integrará una nueva tecnología de panel nunca vista sin arrugas y será increíblemente fino, hasta el punto de ser casi como dos iPhone Air pegados.