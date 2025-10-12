La innovación 'revolucionaria' de TAG Heuer viene junto a relojes de lujo exclusivo de más de 41.000 euros

Los pocos privilegiados en España que pueden hacerse con un reloj de lujo están de enhorabuena. Mientras que firmas como Seiko crean modelos ultra exclusivos, que apenas llegan a las 2.000 unidades de stock, otras como TAG Heuer se centran en lanzamientos destacados basados en la innovación.

El fabricante TAG Heuer ha dado a conocer su nuevo trío de novedades en lo que a tecnología relojera refiere. Por un lado, han presentado su nuevo oscilador Carbonspring, la función que la empresa promete será revolucionaria para el sector.

Junto al oscilador en cuestión, TAG Heuer ha presentado los dos primeros relojes que incorporan TH-Carbonspring, los TAG Heuer Monaco y TAG Heuer Carrera, con cajas de fibra de carbono y esferas de carbono forjado.

El nuevo oscilador de TAG Heuer

Estas innovaciones han sido presentadas en el seno de los Geneva Watch Days de 2025, la famosa convención dedicada a relojería ubicada en Ginebra. La clave de la presentación de TAG Heuer se centra en el oscilador.

El TH-Carbonspring, calificada como "innovación revolucionaria" por parte de la marca, ha nacido fruto de los esfuerzos de nada menos que 10 años de investigación y desarrollo, que han revisitado los orígenes de la relojería mecánica.

Reloj de TAG Heuer. TAG Heuer Omicrono

TAG Heuer recuerda que en el año 1967 el holandés Christian Hyugens inventaba el oscilador moderno, un dispositivo que combinaba un volante y una espiral del grosor de un cabello.

El diminuto resorte permitía a los relojeros de la época controlar la oscilación del volante del mecanismo del reloj. De esta forma, se mejoraban aspectos como la precisión del reloj y su portabilidad.

El problema de los osciladores es que estaban fabricados en acero, material ferroso que podía sufrir de cara a cambios de temperatura, alteraciones en el magnetismo y golpes externos.

No ha sido hasta hace bien poco que la industria se movió al silicio para sustituir al acero, debido a las propiedades intrínsecas de resistencia y baja necesidad de mantenimiento que presenta dicho material.

Reloj de TAG Heuer. TAG Heuer Omicrono

Hace 10 años, TAG Heuer se propuso precisamente revisionar las bases de esta tecnología. Ya en 2019, pudieron comercializar las primeras soluciones que darían lugar al TH-Carbonspring que conocemos ahora.

"Durante este tiempo, los ingenieros de la empresa identificaron los pasos de fabricación adicionales que permitirían mejorar la resistencia ambiental y la estabilidad a largo plazo de la espiral", dijo la marca.

La espiral del oscilador que TAG Heuer ha presentado tiene como principal virtud una resistencia para funcionar durante varios miles de horas sin que la precisión y el rendimiento mecánicos se vean mermados por el camino.

El sistema, ya patentado, ofrece hasta tres nuevas ventajas respecto a los materiales anteriores, cada uno vital a la hora de usar un reloj convencional.

Reloj de TAG Heuer. TAG Heuer Omicrono

Para empezar, la espiral del sistema es resistente al magnetismo. Cuando los componentes mecánicos no estáticos de los relojes se magnetizan, el rendimiento y la precisión se ven comprometidos. Este componente evita precisamente este problema.

Por otro lado, el sistema es completamente resistente a los golpes. "Incluso acciones tan simples como cerrar una puerta o dar una palmada pueden provocar golpes que alteran el funcionamiento y la precisión de un reloj mecánico", apostilla la marca.

Finalmente, el TH-Carbonspring se sirve del carbono, un material que en palabras de la firma, "tiene propiedades de ligereza que reducen la inercia en una espiral, lo que aumenta el rendimiento cronométrico".

Por si fuera poco, el oscilador se fabrica íntegramente en el seno de la empresa, gracias a nada menos que cuatro solicitudes de patente en proceso de verificación. Una de ellas, de hecho, ya ha sido concedida.

Los primeros relojes con Carbonspring

TAG Heuer ha lanzado los que serán los primeros relojes con este sistema: los Monaco y Carrera, que involucran los diseños más emblemáticos del portfolio de la compañía.

Reloj de TAG Heuer. TAG Heuer Omicrono

Cada uno de estos relojes disfrutan de una caja forjada en fibra de carbono, así como detalles de fibra de carbono fabricados a medida, con esferas de carbono forjado totalmente decoradas con espirales de caracol en lugar de círculos perfectos.

Tanto el Monaco como el Carrera montan agujas de horas y minutos chapadas en oro negro con Super-LumiNova blanca y agujas lacadas en blanco. Hasta la aguja de segundos está hecha en este oro oscuro.

Le siguen índices de carbono forjado así como anillos en negro y oro alrededor de las subesferas, con una fabricación en calibre TH20-60 de Tag Heuer. No falta un cronógafo flyback automático con certificación de cronómetro.

Los nuevos relojes de TAG Heuer serán increíblemente exclusivos, por su disponibilidad limitada de apenas 50 piezas en todo el mundo. Incluirán estuche personalizado y unos precios que superarán ampliamente los 17.000 euros.

El Monaco, con correa de caucho negro con relieve textil y costuras negras entre otras ventajas, costará 17.650 euros. El Carrera pasará a ser sustancialmente más caro, con un coste total de 41.500 euros.