Adiós al caddie en el golf: este altavoz para el carrito viene con GPS, una pantalla táctil y muestra la distancia al hoyo

El golf es uno de los deportes más populares en España y uno en el que la tecnología cuenta con una gran presencia, con carritos autónomos impulsados por inteligencia artificial (IA) o relojes inteligentes que recomiendan qué palos usar. A ellos se les sumaun nuevo invento que jubilará a los caddies.

Se trata de Bushnell Wingman HD, un nuevo altavoz Bluetooth que se coloca en el carrito de golf y que viene con GPS, una pantalla táctil y que muestra a los jugadores una variedad de mediciones, como la distancia a la que se encuentra el hoyo.

Fabricado por la empresa Bushnell, este nuevo altavoz cuenta con una útil pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas con métricas detalladas sobre el campo de golf en el que los jugadores están jugando.

Un altavoz que es básicamente una actualización del modelo Wingman View de la misma empresa, que se lanzó al mercado en 2023 con una pantalla LCD monocromática. Una versión más moderna que mantiene el mismo precio de 199,99 dólares (172,02 euros al cambio) que su antecesor.

Se espera que el Bushnell Wingman HD llegue al mercado a mediados de este mes de octubre. En cuanto a sus especificaciones, el altavoz incluye GPS que determina en qué campo se está jugando en función de la ubicación.

El altavoz Bushnell Wingman HD. Bushnell Omicrono

También proporciona detalles sobre las distancias y los obstáculos del campo, que se muestran en la pantalla o se anuncian a través del altavoz. Asimismo, este dispositivo se puede conectar a la aplicación móvil de Bushnell.

Una app que permite obtener funciones adicionales, como sobrevuelos de todo el hoyo y registro de puntuaciones. El nuevo altavoz dispone de un diseño aplanado en un lado para dar cabida a la pantalla e incluye un par de altavoces de 15 vatios.

Estos altavoces funcionan junto con radiadores pasivos para potenciar las frecuencias más bajas. El Bushnell Wingman HD cuenta con un soporte magnético integrado para que puedas fijarlo al carrito de golf.

Asimismo, dispone de una nueva función llamada 'ajuste dinámico del audio' que aumenta el volumen para compensar el ruido del carrito mientras te desplazas al siguiente hoyo; y de modos de ecualización para interiores y exteriores que optimizan el sonido según la ubicación.

El Bushnell Wingman HD permite activar efectos de sonido personalizados, como aplausos de una multitud, grabar mensajes personalizados y se puede conectar con hasta 100 altavoces del mismo modelo para crear un ambiente digno de un gran torneo de golf.