El último altavoz de Edifier te ganará por su diseño: parece un ordenador 'gamer' con cristal que deja ver su interior

Cuando en España se piensa en altavoces, lo normal es imaginarse un altavoz convencional, como los presentados por JBL en abril de este año. Pero estos tienen todo tipo de formas y prestaciones, y lo último de Edifier así lo confirma: un altavoz que parece un PC.

Hablamos del Edifier Huazai New Cyber, un dispositivo relativamente compacto que se sitúa en el escritorio y que presume de asemejarse más a un ordenador que a un altavoz como tal. Así lo demuestra su formato en caja con RGB y cristal.

Y es que el Huazai New Cyber integra iluminación RGB, una pantalla interna y un conjunto de altavoces, tweeters, transductores y subwoofers para ofrecer un audio de alta calidad y sobre todo una pieza de hardware para los amantes de la llamada PC Master Race.

El altavoz que no parece un altavoz

La disposición estética del altavoz de Edifier es prácticamente idéntica a la de un ordenador. La firma china ha imitado casi punto por punto el diseño que integra un ordenador de sobremesa moderno, pero cambiando los componentes.

Por ejemplo, la iluminación RGB imita a los clásicos ventiladores de los ordenadores (de hecho hacen el efecto de girar), y el bloque del disipador pasa a ser una pantalla que además de mostrar la letra de las canciones, nos muestran estadísticas del rendimiento del altavoz.

Edifier Huazai New Cyber. Edifier Omicrono

Dicha pantalla táctil de 2,8 pulgadas se conjunta con una combinación de subwoofer de 4 pulgadas junto a 3 radiadores pasivos y dos transductores de 52 milímetros. Todo ello oculto en la parte inferior, tras una malla de tela que hace las veces de base.

Entonces, ¿qué son el resto de componentes? Según detallan en Notebookcheck.com, sobre ellos se sitúan piezas como el procesador de señal, la fuente de alimentación o el cableado propio del dispositivo. Sin ir más lejos, ahí se oculta un amplificador completo de 60 vatios.

La parte frontal tiene dos puertos USB-C para cargar dispositivos con potencia de hasta 35 vatios. Entre las conexiones nos encontramos Bluetooth 5.0, puertos USB para conectar el altavoz a nuestro ordenador y un puerto jack de 3,5 mm AUX.

Ya en la parte posterior del altavoz Huazai New Cyber disponemos de los controles de volumen y ganancia junto a un botón de encendido, afianzando todavía más la estética de mini-PC que Edifier ha implementado en su nuevo producto.

Configuración del Huazai New Cyber Edifier Omicrono

Desgraciadamente, este dispositivo está disponible únicamente en China, a un precio de 1.499 yuanes, unos 180 euros aproximadamente. Está por ver si finalmente Edifier trae este curioso producto al terreno global.