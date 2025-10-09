Así es Panther Lake, la nueva generación de procesadores Intel con el nodo 18A: un 50% más de rendimiento en GPU

Tras un período de incertidumbre en torno a la posición de Intel en el mercado de semiconductores, la compañía acaba de anunciar Panther Lake, la primera generación de chips fabricados con el proceso 18A de la firma americana.

Ya están aquí los nuevos Intel Core Ultra 3, bajo el nombre ya mencionado Panther Lake, que se constituyen como los primeros System on a Chip (SoC) construidos bajo el nodo 18A, que promete ser la gran baza de Intel para competir contra AMD y Nvidia.

Entre los titulares que nos arrojan estos nuevos procesadores para portátiles AI PC nos encontramos con un rendimiento de GPU un 50% mayor con su nueva GPU Intel Arc y un nuevo diseño XPU, para una aceleración de IA con hasta 180 TOPS de plataforma.

Los nuevos Core Ultra 3 ya están aquí

La nueva configuración de estos procesadores se basa en el nodo de 2 nanómetros Intel 18A, completamente desarrollado y fabricado en Estados Unidos, prometiendo por el camino un 15% más de rendimiento por vatio.

Según Intel, el proceso también garantiza un 0% d mejora en la densidad de chips en comparación con Intel 3, gracias a algunas de sus principales novedades como RibbonFET o PowrVia, así como Foveros, entre otras.

Intel Panther Lake. Intel Omicrono

Mientras que Foveros supone la nueva tecnología de empaquetado avanzado y apilamiento de chips 3D de Intel, RibbonFET consiste en la nueva arquitectura de transistores de Intel, que permite un empaquetado más ajustado y una conmutación más eficiente.

De esta forma, se logra un rendimiento y una eficiencia energética mejorados. Por otro lado tenemos PowerVia, el sistema de suministro de energía de 18A que mejora el flujo de energía y la entrega de señal.

En cuanto a la familia de procesadores, nos encontramos con tres variantes de procesadores: dispositivos de 8 núcleos con hasta 4 núcleos de GPU Xe3 y una CPU superior, con 16 núcleos y 12 núcleos Xe3, que además contará con 12 unidades de Ray-Tracing.

Es este último procesador el que representa lo mejor del nodo 18A, con un consumo total del chip un 10% menor respecto a Lunar Lake y Arrow Lake H. Sin embargo, es en las cargas de trabajo donde estos procesadores brillan.

Procesador Panther Lake. Intel Omicrono

En rendimiento monohilo, los nuevos procesadores con núcleos Cougar Cove de rendimiento (P-Cores) y núcleos Darkmont de eficiencia (E-Cores) prometen un 40% menos de consumo con un rendimiento parecido.

En rendimiento multihilo, logramos una reducción del consumo con rendimientos similares del 30% y un 50% más de rendimiento respecto a Lunar Lake con un consumo parecido. La GPU de estos procesadores ofrecerá hasta un 50% más de potencia que sus anteriores modelos.

La inteligencia artificial tampoco podía faltar en este lanzamiento. Panther Lake dota a sus procesadores de una nueva NPU para tareas de IA, que dará vida al sistema XeSS para la generación de fotogramas por inteligencia artificial.

Tanto es así, que desde Intel afirman que se incluirá una unidad de procesamiento de imágenes actualizada, con un sistema de reducción de ruido mediante IA y un mapeo de tonos local para mejorar la imagen en webcams tanto externas como integradas.

Familia Panther Lake. Intel Omicrono

Otras bondades de esta nueva familia de procesadores incluyen soporte para hasta 128 GB en DDR5 y 96 GB en LPDDR5 con una velocidad máxima de memoria de hasta 9.600 MT/s y soporte para WiFi 7 y Bluetooth Core 6.

Eso sí, no tenemos soporte para Thunderbolt 5, ya que se queda 'sólo' en Thunderbolt 4. En la variante más potente, la CPU de 16 núcleos, obtenemos soporte para hasta 8 USBs 2.0, 2 USB 3.2, 8 líneas PCI 4 y 4 líneas PCI Gen 5.

Los Xeon de Intel también reciben su buena dosis de mimo con Clearwater Forest, el Intel Xeon 6+ que integra estos núcleos Darkmont consiguiendo postularse como el procesador más eficiente que "la compañía ha creado", también basado en 18A.

El Intel Xeon 6+, que se lanzará a mediados de 2026, contará con hasta 288 núcleos E-Cores, un aumento del 17% en las instrucciones por ciclo (IPC) y unas ganancias "considerables en rendimiento, densidad y eficiencia energética".