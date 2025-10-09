El diseñador del iPhone se une a Ferrari para diseñar el Elettrica, el primer coche totalmente eléctrico de la firma

Cuando Jony Ive, diseñador que definió el estilo de los iPhone durante años, dejó la compañía en 2019, muchos esperaban ver qué tenía para ofrecer el británico. Tras fichar por OpenAI, padres de ChatGPT y fundar su estudio LoveFrom, ahora colaborará con Ferrari para diseñar su próximo coche.

La automovilística italiana ha dado a conocer algunos detalles del Ferrari Elettrica, el primer modelo totalmente eléctrico de su catálogo que llegará el próximo año.

Un coche que de base promete ser espectacular, pero que tendrá como principal añadido la presencia de Jony Ive de la mano de su estudio LoveFrom. El londinense colaborará para dar forma a la estética de este futuro vehículo.

El nuevo Ferrari Elettrica

Ferrari ha otorgado a la prensa una buena cantidad de datos sobre el Elettrica, incluyendo sus características principales y sus prestaciones. El misterio reside en su diseño, el cual es desconocido.

La empresa italiana ha confirmado que el Elettrica contará con un sistema de cuatro motores síncronos de imanes permanentes, con tecnología Halbach (la misma que usan los motores de Ferrari dedicados a Fórmula 1) integrada.

Motor del Elettrica Ferrari Omicrono

Una de las mayores novedades del Elettrica se basa en un eje delantero de 210 kW de potencia, capaz de desacoplarse a cualquier velocidad para así pasar al coche a una configuración de tracción trasera, maximizando la eficiencia y el consumo.

Ferrari promete un par de 3.500 Nm en las ruedas a plena aceleración y más de 1.000 caballos de potencia en modo turbo, garantizando una velocidad máxima de 310 km/h y una aceleración de 0 a 100 en 2,5 segundos.

Al ser un coche totalmente eléctrico, el Ferrari Elettrica disfrutará de una batería patentada, con una densidad energética de 195 Wh/kg, con una capacidad bruta de 122 kWh y un voltaje máximo de 880 V. Se podrá cargar a una potencia máxima de 350 kW.

Con estas baterías, Ferrari asegura conseguir más de 530 kilómetros con una sola carga. Dependerá, eso sí, de la elección de uno de los tres modos de conducción que integrará el Elettrica.

Ferrari Elettrica. Ferrari Omicrono

Además de todo lo dicho, Ferrari expone cómo las levas tras el volante darán acceso a nada menos que cinco niveles de par y una entrega de potencia más alta para conseguir una mayor sensación de aceleración.

Tal es la innovación del Elettrica que integrará cinco tipos de neumáticos desarrollados para este coche y sonido real del motor, generado y amplificado por sensores que recogerán las vibraciones mecánicas para "ofrecer una experiencia auditiva auténtica".

Ferrari y Jony Ive, juntos

Todos estos detalles, ya explicados por parte de Ferrari, son solo la punta del iceberg. Y es que aunque se han visto componentes del coche en el evento organizado por la firma, no se ha desvelado oficialmente su diseño.

Uno de los componentes del Elettrica. Ferrari Omicrono

i

En este sentido, se han limitado a explicar cómo Jony Ive, junto a su estudio LoveFrom, participará en el desarrollo de la estética del Elettrica. Lo único que se sabe es que el coche contará con una configuración de cuatro puertas y que será tremendamente silencioso.

Si bien Ive está sumergido en el desarrollo del famoso gadget de inteligencia artificial junto con Sam Altman, el estudio LoveFrom ha estado dedicándose a otros proyectos. Sin embargo, esta será la primera vez que trabajen en un coche como tal.

Un hecho irónico, dado que la empresa que ayudó a Ive a saltar a la fama no pudo completar su proyecto automovilístico. Recientemente Apple canceló completamente el proyecto Titán, el ambicioso plan para desarrollar un coche eléctrico revolucionario.