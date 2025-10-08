Ordenadores MacBook por 65 euros: atento a esta subasta de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid

En las grandes ciudades de todo el mundo, incluyendo las ubicadas en España, es normal perder dispositivos. Mientras muchos sufren la lacra que supone el robo de móviles y portátiles, hay quienes pierden sus más preciados productos y nunca los reclaman.

El Ayuntamiento de Madrid lo sabe, y por ello ha lanzado una oferta de subasta de nada menos que 550 dispositivos electrónicos, provenientes de la Oficina de Objetos Perdidos. Productos que se han perdido y que nunca han sido reclamados.

La idea detrás de esta subasta es conseguir beneficios directos para las arcas del municipio, con el fin de apoyar los presupuestos de la corporación en la Tesorería Municipal. Hablamos, de hecho, de ofertas tan locas como portátiles MacBook que parten de los 60 euros y dispositivos ASUS, desde los 21.

Una subasta municipal que ya ha comenzado

El consistorio ha anunciado este plan de subasta en su página web, en un comunicado en el que detalla exactamente cómo funcionarán estas subastas. Estas ya han comenzado en la web de Escrapalia, y durarán hasta el 23 de octubre.

Junto a las pujas online, será posible hacer visitas presenciales en Carabanchel a partir del día 13 de octubre. La subasta estará organizada en 138 lotes, configurados en función de la naturaleza del dispositivo en cuestión.

Dispositivos almacenados en la oficina municipal. Ayuntamiento de Madrid Omicrono

Todos los dispositivos han sido formateados antes de ser puestos a la venta, dicen desde el ayuntamiento. Si bien la mayoría del hardware vendido la componen ordenadores, también hay tablets, móviles, consolas y un largo etcétera.

Con una rápida búsqueda en la web, nos encontramos todos los productos gestionados por el ayuntamiento. Destacan 65 unidades de MacBook, que se pueden comprar sueltos desde 40 euros o en lotes de 26 modelos por 637 euros.

El ordenador más caro, dicen desde el consistorio, que se vende en la web es un Surface Pro 3 con pantalla táctil de 12 pulgadas, que cuenta con un precio de salida de 89 euros.

Le siguen 31 tabletas de Samsung, Huawei o Sony y un buen puñado de cámaras compactas y réflex, que se cuentan por casi una veintena. Y lo mejor: la puja es online, por lo que no hace falta ser de Madrid.

Lote de portátiles del ayuntamiento. Ayuntamiento de Madrid Escrapalia

El ayuntamiento también aclara que todos estos dispositivos, incluyendo un dron, han estado en las dependencias municipales sin ser reclamados durante el plazo estipulado de custodia de dos años, por lo que es legal venderlos.

Que haya tanto volumen de dispositivos no es algo baladí. El comunicado reconoce que la oficina municipal dedicada a almacenar estos enseres recibió solo en 2024 más de 77.800 objetos, la mayoría provenientes del aeropuerto.