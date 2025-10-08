El nuevo reloj de TAG Heuer es totalmente compatible con tu iPhone gracias a su nuevo sistema operativo dedicado

Hace ya varios años que TAG Heuer, la compañía relojera centrada en dispositivos de lujo, dependía de Wear OS para sus smartwatches. Tras una serie de lanzamientos no poco llamativos en España, la firma anuncia su nuevo TAG Heuer Calibre E5 con su nuevo sistema operativo propio.

Exacto: TAG Heuer abandona Wear OS para incorporar TAG Heuer OS, con una interfaz propietaria y menús optimizados exclusivamente para sus propios dispositivos. La clave es que con este nuevo reloj, la empresa da el salto al estándar Made for iPhone.

El nuevo TAG Heuer Calibre E5 es totalmente compatible con el estándar Made fo iPhone (MFI) que garantiza una integración total con los teléfonos de Apple, así como sus estándares de conectividad, abriéndose más al ecosistema de la manzana mordida.

El nuevo reloj de TAG Heuer tiene MFI

El Calibre E5 es un reloj de nueva generación que llega en dos tamaños, de 40 y 45 milímetros. Incorporan pantallas de 1,20 y 1,39 pulgadas respectivamente y procesadores Qualcomm Snapdragon 5100+.

Entre sus principales novedades nos encontramos con soporte para monitorear la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno en sangre, seguimiento de sueño y recuento de calorías, así como la frecuencia respiratoria.

TAG Heuer Calibre E5. TAG Heuer Omicrono

La conectividad corre a cargo de un conjunto de brújula, acelerómetro, GNSS de doble banda, barómetro y giroscopio. Además, dispone de micro y altavoz para hacer y recibir llamadas.

El TAG Heuer Calibre E5 es un reloj pensado para usarse con iPhone, y por ello se vale precisamente del estándar MFI. Ya sea mediante WiFi o Bluetooth, el reloj se conecta al móvil y permite acceder a datos de salud a través de la app de iOS y a las notificaciones del dispositivo.

Respecto al deporte, el reloj se vale de una app dedicada para running, resúmenes de actividad física y análisis de datos de salud y bienestar. Eso sí, el nuevo sistema de TAG Heuer no soporta ni apps de terceros ni Google Pay.

Gracias a la certificación Made for iPhone, el Calibre E5 funcionará sustancialmente mejor con los teléfonos de Apple, otorgándole una conectividad más estable y un rango ampliado de acciones adicionales.

TAG Heuer Calibre E5. TAG Heuer Omicrono

Acciones en ocasiones imposibles de realizar con Wear OS. Tanto es así, que desde TAG Heuer afirman que más del 70% de los usuarios de su comunidad usaban un iPhone junto a sus relojes.

Respecto a lo físico, el Calibre E5 incorpora una caja de acero pulido cepillado, con un borde de cerámica negra pulida alrededor de la pantalla. Por cierto, el reloj puede aguantar hasta 3 días de uso en modo de bajo consumo, con carga rápida incluida.

El reloj, que ya se puede comprar en España, ofrece varias opciones de personalización. El más caro es el dispositivo de 45 mm con titanio de grado 2 y con revestimiento de DLC negro, por 2.400 euros. El más económico es el modelo de 40 mm de acero, a 1.550 euros.