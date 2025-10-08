Figure 03, el nuevo robot humanoide que aspira a cambiarlo todo: de terminación en tela a sentir con las manos

Desde que llegara a la palestra el robot humanoide Figure 02, la compañía Figure ha dado mucho de qué hablar en España. Con sus dispositivos trabajando en fábricas de BMW y demostrando altas capacidades para adaptarse, la firma ha desvelado a su próxima generación: el Figure 03.

En un escueto tráiler de apenas unos pocos segundos, Figure muestra a la tercera iteración de su robot humanoide más famoso, el llamado Figure 03. Se lanzará el próximo 10 de octubre, y promete ser una auténtica renovación respecto al Figure 02.

Y es que entre sus principales novedades vemos un nuevo recubrimiento en tela que cubre todo el robot, 'vistiéndolo' para protegerlo de las inclemencias del entorno. Y no solo eso; Figure llega a adelantar conjuntos adicionales para el robot.

El Figure 03 se 'viste' en su tráiler

Lo primero que destaca, como decimos, de este teaser es la presencia de la tela. Esto cambia tanto la propia estética directa del robot humanoide como su condición, ya que responde a una cuestión de utilidad.

La idea de vestir al Figure 03 indica que este podría ser el primer modelo de producción para hogares. Los robots que pretenden ser domésticos tienen recubrimientos de tela precisamente para no dañarse en esta clase de entornos.

Y esta concepción coincide con los planes a futuro de Figure AI, que ha dejado bien claras sus intenciones de convertir a sus robots humanoides en dispositivos pensados para las tareas y entornos domésticos.

Obviamente no ha dejado de lado la idea del Figure 02 y 03 aplicado a escenarios industriales. De ahí que por ejemplo, los Figure de segunda generación estén trabajando en factorías de BMW desde hace ya meses, tal y como relata su CEO Brett Adcock.

El mismo directivo ha mostrado las capacidades de Hlix, la plataforma de inteligencia artificial que mueve a estos robots a la hora de realizar estas actividades domésticas. Sin apenas esfuerzo, los Figure pudieron lavar la ropa, poner lavavajillas y un largo etcétera.

Si nos fijamos en el resto de robots industriales del mercado, veremos un asombroso parecido entre el Figure 03 y el robot Neo Gamma de 1X, que precisamente contaba con un recubrimiento completo de tela.

Figure 03 Figure Omicrono

De nuevo, la tela no es un aspecto baladí. Sirve para que cuando el robot se mueva por la casa o haga tareas, los posibles impactos que este tenga contra el mobiliario no dañen su estructura. Es literalmente una funda de tela.

Por el resto, es difícil discernir cuáles serán las novedades técnicas del robot, más allá de tener un nuevo torso giratorio, nuevas articulaciones con más rango de movilidad y un sistema de sensores y cámaras de nueva generación ubicados en las manos.

Un detalle relevante del teaser es que muestra una pequeña pestaña en el antebrazo que se puede accionar hacia adelante. Ya hemos visto que el Figure 03 puede cambiar de outfit, pero ¿también podrá cambiar de extremidades a voluntad con un sistema modular?

Brett Adcock habla de cómo cada una de las partes del robot han sufrido un profundo rediseño de ingeniería en todas sus partes. También han señalado la tecnología de carga inductiva ubicada en la suela de los 'zapatos' del robot.