La función Buscar de iPhone acaba con una red de robos de teléfonos: así fue la gran operación policial

Una de las prácticas más extendidas a lo largo y ancho del mundo es el robo de móviles iPhone. España no es ajena a ello, y por ello Apple ha intentado evitar que esta práctica sea tan rentable en todo el planeta. Ahora han desmantelado una banda completa gracias a la red Buscar de Apple.

Así lo relata BBC News, que detalla cómo la policía metropolitana de Londres (Reino Unido) ha podido llevar al cese de una red de contrabando de teléfonos robados. Gracias al seguimiento de un único iPhone, se pudo detener a los sospechosos.

La BBC expone que los policías pudieron detectar a los ladrones mediante el rastreo de un iPhone por parte de una víctima de robo en la ciudad británica. Una práctica que, dice la investigación, es casi más lucrativa que el contrabando de drogas.

Adiós a esta red de tráfico de móviles robados

Todo comenzó la pasada Nochebuena de 2024, cuando una víctima de robo usó la red Find My o Buscar de Apple para rastrear su iPhone sustraído. La función, presente en prácticamente todos los dispositivos de Apple, nos permite ver la ubicación de los mismos en un mapa.

La policía explica que la víctima pudo detectar el iPhone robado en un almacén cerca del aeropuerto de Heathrow. Esto llevó a una redada completa que se ha saldado con 18 sospechosos detenidos y 2.000 dispositivos robados incautados.

iPhone 15 Pro Chema Flores Omicrono

Se han llevado a cabo actuaciones policiales en hasta 28 propiedades de Londres y Hertfordshire. "Encontraron que el teléfono estaba en una caja, entre otros 894 teléfonos", dijo Gavin.

Casi todos los iPhone y dispositivos robados ubicados en ese almacén estaban destinados a enviarse a Hong Kong. De hecho, interceptaron varios envíos adicionales que transportaban todavía más móviles sustraídos en el área.

El envío original de la víctima principal llevó a la policía a descubrir "una banda de contrabando internacional", responsable de la exportación de hasta el 40% de todos los teléfonos robados en Londres.

La Ministra de Estado para el Crimen, la Policía y los Bomberos de Reino Unido, Sarah Jones, ha llegado incluso a asegurar que los delincuentes poco a poco se están pasando al negocio del tráfico de teléfonos frente al de las drogas.

¿Pero por qué es un negocio tan lucrativo? La banda robaba sobre todo modelos de iPhone en ciclomotores y patinetes eléctricos para luego enviarlos a Hong Kong. Los ladrones recibían 300 libras por teléfono, unos 345 euros al cambio.

Luego, los iPhone robados se vendían en China por 4.000 libras cada uno. Básicamente y según expone la BBC, la idea es que estos dispositivos no sufren la censura presente en China y por ende, se usen para eludir los controles del país.

Red Buscar de Apple. Apple Omicrono

Tanto los productos de Apple como los dispositivos del programa Made for iPhone son compatibles con la red Buscar, una plataforma para encontrar objetos extraviados mediante un sistema de geolocalización dedicado con una app.

La clave de la red es que hace posible encontrar dispositivos sustraídos o robados incluso si no se pueden conectar a Internet, gracias al sistema crowdsourcing que conecta centenares de millones de dispositivo para detectar dispositivos cercanos o perdidos.