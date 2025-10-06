Esta bicicleta eléctrica es igual de compacta que una normal pero con soportes traseros para llevar a niños y mochilas

Cuando en España pensamos en bicicletas eléctricas, es razonable pensar en dos tipos muy concretos de modelos: dispositivos carísimos, tan caros como un coche o modelos más sencillos, pero que presentan novedades interesantísimas. Lo siguiente es una bicicleta eléctrica de carga trasera.

La compañía ubicada en Holanda llamada Urban Arrow ha presentado la Urban Arrow Breeze, una bicicleta del estilo long-tail diseñada específicamente para transportar nada menos que 200 kilos de carga, manteniendo un estilo de bici eléctrica estándar.

La Breeze le da la vuelta al concepto clásico de bicicleta con carga frontal, que usualmente permiten llevar a los niños o nuestras mochilas en la parte delantera con mucho cuidado. En este caso, cambiamos esta idea por un soporte trasero a la que se pueden acoplar numerosos accesorios.

La bicicleta para llevar a tus hijos en la parte trasera

En términos de especificaciones, la Urban Arrow Breeze integra un motor central Bosch Cargo Line con un par de 85 Nm. Se disponen para el usuario tres opciones de autonomía, con baterías de 400, 545 y 800 Wh.

Le sigue un buje de engranajes Enviolo, un sistema de bloqueo delantero y un set de iluminación tanto para la parte delantera como para la trasera. No falta una suspensión Suntour que da estabilidad a las ruedas de 24 pulgadas de la bicicleta.

Bici Breeze de Urban Arrow. Urban Arrow Omicrono

En este sentido, la Breeze de Urban Arrow disfruta de guardabarros integrados en las ruedas junto a unos agradecidos neumáticos Schwalbe. Por último, también tenemos frenos hidráulicos Tektro y una pata de cabra central de doble soporte.

Sin embargo, la joya de la corona se sitúa detrás de la Breeze. Mediante un soporte dedicado, basado en un portaequipajes trasero, se pueden acoplar diversos accesorios para adaptar el sistema de carga a nuestras necesidades.

Por ejemplo, se pueden acoplar asientos para uno o dos niños, un asiento alargado con barra de protección, reposapiés para ayudar a que los niños se suban al soporte, cojines de espalda y alforjas con capacidad de hasta 34 litros.

Además de ello, la Breeze monta un cuadro bajo, de fácil acceso que consigue que usar la bicicleta sea un proceso infinitamente más sencillo. La horquilla a su vez ayuda a tener una conducción más suave por la ciudad.

Parte trasera de la bici Breeze. Urban Arrow Omicrono

En palabras de Urban Arrow, esta bicicleta es perfecta para niños de hasta 8 años, con una capacidad de carga total de hasta 200 kilos. Es aquí donde hace acto de presencia una compatibilidad total con accesorios MIK en la parte delantera y trasera.

De momento, la Breeze de Urban Arrow ha llegado a las tiendas de Estados Unidos, con un lanzamiento proyectado para Europa próximamente. El precio, eso sí, partirá desde los 5.499 euros en suelo europeo.