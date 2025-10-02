Xiaomi se adelanta al frío con un calefactor revolucionario: usa grafeno para calentarte instantáneamente

Con la reciente expansión de Xiaomi en el terreno de los electrodomésticos en España, vemos cada vez más productos orientados a este fin, con inventos que secan y lavan la ropa fácilmente así como lavadoras y secadoras de gran calidad.

Con la llegada progresiva del frío en España, Xiaomi ha traído a nuestro país un calefactor tremendamente potente, equipado con grafeno y que cuesta apenas 79,99 euros en su tienda nacional.

El Xiaomi Smart Graphene Heater es un calefactor inteligente que promete calentarnos en apenas 3 segundos gracias a su tecnología de grafeno, que promete una calidez por resonancia de infrarrojos lejanos que imita la suavidad del calor del Sol.

El calefactor de grafeno de Xiaomi

La clave obviamente está en el grafeno, el material estrella del calefactor de Xiaomi. Este sistema, dice la firma china, permite una transferencia de calor superior al cobre o al aluminio, garantizando un calentamiento más profundo y agradable.

Esto da como resultado una potencia de 2.000 W, producidos por el calentador cerámico PTC en su interior. Su placa calefactora con revestimiento de grafeno ayuda a mantener el calor de forma más uniforme y eficiente.

Calefactor de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

Otro aspecto clave del dispositivo está en el calentamiento por resonancia de infrarrojos lejanos. Con el revestimiento antes mencionado, el dispositivo emite ondas infrarrojas que se ajustan a la longitud de onda natural del cuerpo.

Esto, dice Xiaomi, da lugar a un efecto de calentamiento resonante, "como si te bañara la luz del Sol". En este sentido, se emiten ondas en rangos de 8 a 14 μm, que el cuerpo humano puede absorber sin problema.

No faltan las clásicas tecnologías inteligentes en este calefactor de Xiaomi. Destaca un sistema inteligente de control de temperatura, que ajusta de forma dinámica la potencia para mantener la temperatura deseada.

Así, el producto reduce drásticamente el malgasto de energía al sobrecalentarse y elimina por el camino las fluctuaciones de temperatura fruto de este hecho. Y sí, también tiene un sistema de oscilación con un ángulo máximo de 70 grados.

Xiaomi Smart Graphene Heater. Xiaomi Omicrono

A este calefactor lo acompañan modos de flujo de aire con brisas cálidas, naturales y calientes que regulan la potencia según las necesidades de los usuarios. El modo más caliente de 2.000 W calienta instantáneamente, y el cálido pasa a ser de 1.200 W.

Si hablamos de Xiaomi, hablamos de gadgets inteligentes. El calefactor de Xiaomi es inteligente, con compatibilidad total con la app Xiaomi Home para smartphones y con soporte para control remoto, programación de modos, etcétera.

Si por el contrario queremos controlar el calefactor de forma manual, podemos hacerlo gracias a su panel táctil superior que además muestra información del mismo con un simple vistazo. Además, podemos usar los asistentes de voz del mercado para usar comandos-