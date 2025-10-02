Cambio de planes de Apple: prioriza sus gafas inteligentes contra Meta y retrasa las Visión Pro baratas y ligeras

Apple cambia de planes tras el reciente lanzamiento de las gafas inteligentes con pantalla en la lente de Meta y Google. La compañía de Cupertino deja de lado la actualización más ligera de las Vision Pro que estaba preparando, para intentar rivalizar con los otros gigantes tecnológicos en este nuevo mercado de realidad aumentada.

Apple ha reducido la producción de las Vision Pro originales, pero el motivo podría estar en la inminente presentación de una versión actualizada como ha revelado la publicación de documentación por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC). Al mismo tiempo, está reforzando su equipo de desarrollo para unas gafas inteligentes como las de Meta.

La industria tecnológica busca el nuevo dispositivo capaz de competir con los actuales móviles y ser el pilar que termine de impulsar el uso de la inteligencia artificial y los llamados agentes inteligentes en el día a día de millones de personas. Las gafas se postulan como el modelo más óptimo para esta nueva revolución.

Google presentó su versión en junio, sus gafas con Android XR, y Meta actualizó hace pocas semanas sus Ray-Ban también con una pantalla en una de las lentes, marcándose ambos un tanto frente al resto de la competencia. Apple llega tarde a la fiesta.

Puede que este primer modelo de gafas inteligentes no llegue hasta 2027. Apple estaría trabajando en dos versiones diferentes: una sin pantalla lista para dentro de dos años, y una segunda versión que sí tendría pantalla prevista para 2028. Ahora el objetivo es adelantar el desarrollo de este segundo modelo.

Ray-Ban Meta Skyler Chema Flores Omicrono

Según el nuevo artículo de Mark Gurman para Bloomberg, Apple integrará altavoces y cámaras en estas gafas que estarán disponibles en varios estilos. La idea base es que el usuario pueda interactuar con la inteligencia artificial mediante el reconocimiento por voz para evitar sacar el móvil del bolso lo máximo posible. Además, la empresa con sede en Cupertino ha estado explorando un conjunto de funciones de seguimiento de la salud para el dispositivo.

Ya se conocía la intención de Apple de competir con Meta en este terreno, incluso este medio internacional había informado con anterioridad del trabajo de la marca para crear sus propios chips para estas gafas.

En 2027 se esperaba que Apple lanzara la versión ligera y barata de las Vision Pro, cuyo nombre en código es N100, pero la empresa informó a su personal que retiraría a parte del equipo de este proyecto para impulsar el desarrollo de estas otras gafas diseñadas para usar todos los días, incluso por la calle.